Улица Ватутина намертво встала во время дорожных работ
Днем 3 апреля в Новосибирске скорость движения на перекрестке ул. Ватутина и Немировича-Данченко упала до 3 км/ч.
Около 16:00 корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, что на этом перекрестке практически встало движение. В это время рабочие укладывали асфальт на проезжей части.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в это время до 3 км/ч упала скорость на ул. Ватутина со стороны пл. Маркса до перекрестка с ул. Немировича-Данченко и по направлению от «МЕГИ» до этого же перекрестка. В противоположные стороны полосы были свободны.
На участках ул. Немировича-Данченко по направлению к ул. Ватутина скорость тоже была 3 км/ч.
В середине марта НГС рассказывал о том, как дорожные работы повлияли на движение на ул. Кошурникова.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1, 3), схема yandex.ru/maps (2)