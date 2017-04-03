Улица Ватутина намертво встала во время дорожных работ

Работы на перекрестке
Работы на перекрестке

Днем 3 апреля в Новосибирске скорость движения на перекрестке ул. Ватутина и Немировича-Данченко упала до 3 км/ч.


Около 16:00 корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, что на этом перекрестке практически встало движение. В это время рабочие укладывали асфальт на проезжей части.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, в это время до 3 км/ч упала скорость на ул. Ватутина со стороны пл. Маркса до перекрестка с ул. Немировича-Данченко и по направлению от «МЕГИ» до этого же перекрестка. В противоположные стороны полосы были свободны.


На участках ул. Немировича-Данченко по направлению к ул. Ватутина скорость тоже была 3 км/ч.


Перекресток ул. Немировича-Данченко и Ватутина
Перекресток ул. Немировича-Данченко и Ватутина


Ул. Ватутина
Ул. Ватутина


В середине марта НГС рассказывал о том, как дорожные работы повлияли на движение на ул. Кошурникова.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1, 3), схема yandex.ru/maps (2)

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