Улица Ватутина намертво встала во время дорожных работ

Работы на перекрестке

Днем 3 апреля в Новосибирске скорость движения на перекрестке ул. Ватутина и Немировича-Данченко упала до 3 км/ч.







Около 16:00 корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, что на этом перекрестке практически встало движение. В это время рабочие укладывали асфальт на проезжей части.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, в это время до 3 км/ч упала скорость на ул. Ватутина со стороны пл. Маркса до перекрестка с ул. Немировича-Данченко и по направлению от «МЕГИ» до этого же перекрестка. В противоположные стороны полосы были свободны.





На участках ул. Немировича-Данченко по направлению к ул. Ватутина скорость тоже была 3 км/ч.





Перекресток ул. Немировича-Данченко и Ватутина





Ул. Ватутина





В середине марта НГС рассказывал о том, как дорожные работы повлияли на движение на ул. Кошурникова.