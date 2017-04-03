Сибирячка открыла концертный зал в бывшей коммуналке

Трио Soul of Tango
Трио Soul of Tango

В доме бывших строителей ТЭЦ-1 на ул. Каинской, 8«б» открылся культурный экспериментальный центр «Синяя цапля»: когда-то жилую квартиру на первом этаже превратили в зал, где теперь будут проходить концерты и лекции.


Корреспондент НГС побывала на техническом открытии площадки. Квартира, которую переделали в концертный зал, раньше была коммунальной. По мнению представителей «Синей цапли», в пятидесятых здесь жили бывшие строители ТЭЦ-1, расположенной неподалеку от Михайловской набережной.


Зрительный зал «Синей цапли»
Зрительный зал «Синей цапли»

На открытии 3 апреля здесь выступали музыканты «Синей цапли» трио Soul of Tango. Кроме того, здесь будет играть коллектив «Блестящие смычки», Александр Кугаевский, музыкальный театр «Фонограф» и др. Идея об открытии «квартиры со сценой» принадлежит сибирячке Марине Сергеевой, которая организовала службы психологической помощи в детской и взрослой гематологических клиниках.


«У меня возникло ощущение, что в культурной жизни города не хватает чего-то живого и камерного, я хотела бы чаще видеть своих друзей, это был прекрасный повод сделать такое место самой. Здесь ведь не только концерты, тут мы можем выразить свою любовь к музыкантам, свои ощущения, это возможность взаимного контакта. Мне всегда не хватает новых знаний, я же не могу поехать в университет и послушать интересную мне лекцию, поэтому я решила сделать такую площадку сама», — рассказала Сергеева.


Интерьер на кухне бывшей коммуналки
Интерьер на кухне бывшей коммуналки

На переделку квартиры у Сергеевой ушло около трех лет, в основном зале есть небольшая сцена с софитами и импровизированный партер на 40 мест. Предметы интерьера, по ее словам, для «Синей цапли» она собирала по всему миру. Название самого экспериментального центра она взяла из стихотворения «Гомер» советского поэта и переводчика Владимира Державина. Сумму затрат сибирячка не уточнила.


В анонсах «Синей цапли» на ближайшую неделю заявлена встреча с востоковедом Максимом Сазоновым, посвященная религии и вере Японии, беседа о дежавю в городской культуре с архитектором Игорем Поповским, а также «лекция для тех, кто хочет научиться слушать музыку» от музыковеда Сергея Коробейникова. Кроме того, школа иностранных языков «Инотекст» и хормейстер «Синей цапли» будут учить всех желающих петь в хоре на английском. Вход на мероприятия платный, цены варьируются от 350 до 1000 руб.


Это не первая культурная площадка, открытая нынешней весной в Новосибирске. Так, на прошлой неделе заработала тайная галерея на 4-м этаже кинотеатра «Победа», где уже показали выставку знаменитого итальянского фотохудожника.

Наталья Гредина
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