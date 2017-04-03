Хозяина снегоотвала в Первомайке оштрафовали за потоп из талой воды

Так выглядел путь к дачному дому Сергея Алексеева на прошлой неделе





Власти наказали хозяина незаконного снегоотвала на территории завода ЖБИ, затопившего дачные дома на ул. Твардовского.







«На представителя завода ЖБИ специалистами районной административно-технической инспекции составлен протокол за несанкционированное размещение снега на прилегающей территории дачного товарищества "Огонек" и наложен штраф», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии.







Сумму штрафа в мэрии разглашать отказались. Но, согласно КоАП РФ, в зависимости от обстоятельств нарушения штраф может быть до 5 тыс. руб. для физических лиц, до 30 тыс. руб. — для должностных лиц и до 500 тыс. руб. — для предпринимателей.







О том, что талая вода со снегоотвала ЖБИ топит дачи на ул. Твардовского, на прошлой неделе в редакцию сообщил читатель НГС.НОВОСТИ Сергей Алексеев. По его словам, в зоне потопа оказался не только его дом, но и еще 4 участка. Также размыло дорогу к дачам, посетовал Сергей.