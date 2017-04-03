Новосибирская красавица выступила в Москве на конкурсе «Мисс Россия-2017»

Лидия Молодцова стала Мисс Европа Плюс-2016 и представительницей от Новосибирска на конкурсе «Мисс Россия-2017»
Лидия Молодцова стала Мисс Европа Плюс-2016 и представительницей от Новосибирска на конкурсе «Мисс Россия-2017»


Началось голосование за участниц конкурса «Мисс Россия-2017», среди которых и новосибирская модель Лидия Молодцова.


«У них там каждый день проекты проходят. Буквально 1 апреля к ним приезжал Басков, они проводили караоке со звездой. Вчера, 2 апреля, у них был смотр творческих номеров и национальных костюмов. У Лидии великолепный костюм, который нам бесплатно предоставила государственная филармония Кузбасса. Лида сама же родом из Белово», — рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.


Народный костюм девушке бесплатно предоставили в государственной филармонии Кузбасса как своей землячке
Народный костюм девушке бесплатно предоставили в государственной филармонии Кузбасса как своей землячке


По словам Натальи, Лидии Молодцовой сегодня исполнилось 20 лет. Она студентка факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС. В 2016 году эта девушка стала победительницей конкурса «Мисс Европа Плюс».


Из 50 участниц главного российского конкурса красоты 10 отберет жюри, а 10 — путем народного голосования на сайте
Из 50 участниц главного российского конкурса красоты 10 отберет жюри, а 10 — путем народного голосования на сайте


Голосование в интернете будет идти до 12:00 (по московскому времени) 15 апреля, когда и состоится финал конкурса. Голосовать по правилам можно один раз каждые 24 часа.


«Мы пока в серединке, но там есть уже и те, кто набрал по 3000 голосов, а у нас пока 700. Нам нужна поддержка в Новосибирске. Хотелось бы привезти корону [«Мисс России»] в Новосибирск», — заметила директор модельного агентства.


Финал конкурса «Мисс Россия-2017» состоится в Москве 15 апреля
Финал конкурса «Мисс Россия-2017» состоится в Москве 15 апреля


По итогам народного голосования в интернете в финал будет отобрана десятка девушек, набравших максимальное количество баллов. Вторую десятку выберет жюри. И уже из 20 отобранных девушек далее будут выбирать главных победительниц конкурса.



Илья Калинин
Фото предоставлены модельным агентством Elite Stars
Видео youtube.com

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