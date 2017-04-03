Водители фур устроили забастовку против «Платона» на обочине улицы Петухова

Акция против «Платона» на ул. Петухова
Акция против «Платона» на ул. Петухова

Утром 3 апреля в Новосибирске на ул. Петухова дальнобойщики выстроили свои грузовики на обочине в знак протеста против системы «Платон», которая берет плату с владельцев фур за проезд по федеральным трассам.


Видео с акции в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец.


«Стачка против "Платона" на Петухова, 71 сегодня», — сообщил НГС.НОВОСТИ читатель, приславший в редакцию видео забастовки. На ролике видно, что на стоящих в ряд машинах висят таблички «Нет "Платону"», «Против "Платона"».



В «Объединении перевозчиков Сибири» отметили, что члены организации не участвуют в акции. «Наша ассоциация не принимает участие, экономически мы не сможем этого сделать. Хотя многие моменты мы разделяем, касательно и повышения ставки по "Платону", и самой системы "Платон". Но, к сожалению, мы просто не сможем встать. На бессрочную забастовку встают частники, как правило, когда все руководство заключается в одном человеке. Заработал денег — пока он их не проест, он может стоять. А что значит предприятию встать — у кого персонал, заработная плата, аванс, аренда, обязательство перед клиентами? Поэтому предприятие не может такого себе позволить», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ президент «Объединения» Вячеслав Трунаев.


Информация об акции протеста появилась в начале марта — тогда дальнобойщики рассылали друг другу сообщения о ней через WhatsApp. Тогда акция планировалась на 27 марта. Поводом для нее стало решение Правительства РФ о повышении с 15 апреля тарифов за километр пройденного пути (планировали, что тариф вырастет в два раза и составит 3,06 руб.).


В конце марта правительство решило поднять плату только на 25 %.


27 марта новосибирский дальнобойщик Николай Юрчак стал свидетелем акции против «Платона», повышения транспортного налога, цен на солярку в районе Читы и Улан-Удэ.


«Это выглядит так: в поле выехали машины, рядом стоянка, заправка. Напротив заправки стоят машины, водители там живут. Они нас останавливают, говорят — стойте, давайте присоединяйтесь к нам, к нашей забастовке, потому что мы все одинаковую работу делаем. И что все эти требования должно выполнить правительство. Стоит толпа, машут руками и камушки бросают в машину. Кто-то даже говорил, что водителя убили в 20 километрах от Забайкальска — форсунка пробила стекло и в голову водителю. У меня есть сроки доставки, мне нужно ехать груз сдавать. А они говорят: "Ты почему ехал? Ты же знал, что забастовка, зачем грузился?". Некоторые стоят, некоторые едут. Я 27 марта проехал Улан-Удэ, постоял несколько часов (в знак солидарности. — НГС.НОВОСТИ)», — описал Юрчак.


Система «Платон» начала работать в России с 15 ноября 2015 года.

Елена Громкова, Анна Богданова
Видео очевидца, скрин видео

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