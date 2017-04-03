Новосибирец устроил переполох в дельфинарии ради предложения любимой

Новосибирец устроил в дельфинарии целое представление с врачами и эвакуацией из бассейна, чтобы сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца.


Подавать заявление в загс Егор и Анна пойдут на следующей неделе
Подавать заявление в загс Егор и Анна пойдут на следующей неделе

Как рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Егор, его возлюбленная Аня давно мечтала поплавать с дельфинами, поэтому он решил приурочить к этому событию предложение руки и сердца. «Очень большое количество людей принимало участие. Конечно же, всех благодарю за это, потому что один я бы не справился», — отметил молодой человек.


К церемонии жених подготовился заранее: раздобыл белые халаты советского образца, заказал букет, а кольцо спрятал в пластиковую баночку из-под таблеток.


Поход в дельфинарий выпал на 1 апреля. По словам Егора, сеанс плавания с дельфинами он оплатил заранее, но своей избраннице предпочел сказать, что выиграл его в конкурсе. Кроме нее, других гостей в это время в бассейне не было.


«Анна, как положено, переоделась в гидрокостюм. Пока она плавала с дельфинами, я просто рядом стоял. Когда сеанс заканчивался, сотрудники дали команду ветеринарам, которые заранее переоделись в докторов. Они выбегают из своего служебного помещения, кричат на весь бассейн о том, что инфекция в бассейне, чрезвычайная ситуация, требуется эвакуация. Естественно, у моей невесты у Анны глаза по 5 копеек… Ее посадили на кушеточку, начали давление мерить, язык смотреть», — описал ситуацию молодой человек.


По словам Егора, позже, делясь с ним впечатлениями, девушка призналась, что сразу поняла: ее разыгрывают. «Потом, когда ветеринар дал ей баночку с самой важной, как он сказал, таблеточкой в ее жизни (с кольцом. — О.Х.), тут я подошел с букетом цветов и сделал ей предложение. На что, естественно, получил положительный ответ… Конечно, были потом вопросы: "А вдруг ты меня обманываешь? Это же первое апреля". Но я ее сомнения все развеял», — рассказал Егор, добавив, что на следующей неделе поведет невесту подавать заявление в загс.


Это не первый случай, когда новосибирские мужчины делают своим девушкам предложения руки и сердца в общественных местах. Например, в кинотеатрево время квеста или даже по громкой связи в самолете. А еще один отчаянный жених в феврале 40 минут гулял в трусах и носках по микрорайону «Родники» ради того, чтобы подруга согласилась выйти за него замуж.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Егором

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