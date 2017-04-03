В Новосибирске сняли фильм о мире после конца света

Кадр из трейлера

На YouTube появился трейлер любительского фильма о жизни после глобальной катастрофы — съемки велись в Новосибирске.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ продюсер проекта Павел Филиппов, фильм «МОР» решили снять четверо приятелей. Кроме Павла это Артем Проценко, Юрий Туник и Дмитрий Филиппов.





«Снимали без всякого бюджета, можно рассматривать это как хобби. Хотели показать, что будет после того, как случится глобальная катастрофа. Задача — показать человеческие взаимоотношения, как люди живут в изменившихся обстоятельствах. Основная идея фильма — что человеку нужен человек», — говорит Павел.











Над сценарием друзья работали все вместе, но основным автором стал режиссер фильма Артем Проценко.





По словам Артема, при написании сценария он ориентировался на классику, в том числе на роман Кормака Маккарти «Дорога» и на первого «Безумного Макса».





«Вместо акцента на дороге я за основу взял напряжение от нахождения протагониста (главного героя. — О.В.) и антагониста (противника героя. — О.В.) вблизи друг друга, в этом я опирался на фильм "Повелитель бури", — рассказывает Артем. — Определенную роль в создании атмосферы сыграл сценарий фильма Бергмана "Стыд", это, можно сказать, основа. Как дополнение шли спагетти-вестерны, в частности "Хороший, плохой, злой" и "День расплаты"».





Фильм снимали на трех основных локациях — на территории бывшего штрафного батальона за Хилокским рынком, в подвале одного из зданий в центре города и за поселком Северный.





«Подбирали места так, чтобы там было что-то разрушенное и чтобы там никого не было из людей», — объясняет Павел.





В съемках участвовали около 20 человек. Исполнителей главных ролей и массовку ребята набирали при помощи сарафанного радио.







«Ушло на съемку не больше 50 тыс. руб. — это расходы на оборудование для съемки, на еду, дорогу и бутафорию. Все строилось на энтузиазме», — отмечает Артем.





Сейчас авторы продолжают работать над фильмом. Киноленту можно будет увидеть уже летом, она появится на YouTube.





В Новосибирской области нередко снимают кино как профессиональное, так и любительское. Так, прошлой осенью в Ордынском районе велись съемки фильма «Гайлер», где главные роли исполнили непрофессиональные актеры — писатель Захар Прилепин и продюсер фильма Артур Согоян.

