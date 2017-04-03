Новосибирцы станцевали на столе в эфире «России 1»

Новосибирский театр танца Exordium выступил в очередном выпуске проекта «Танцуют все» на телеканале «Россия 1» — коллектив исполнил чарльстон и свинг.







Третий выпуск программы «Танцуют все» с участием новосибирцев вышел в эфир 2 апреля. Танцоры переоделись в ретро-костюмы и устроили танцы на огромном столе. При этом пара участников поднималась на люстре под потолок.







По словам артистов, их вдохновили на выступление номера Чарли Чаплина и немое кино.







Жюри достаточно высоко оценило и танец, и акробатические трюки.





«Трюки — вишенка на торте, который бесконечно сладок и вкусен», — отметил член жюри, хореограф Егор Дружинин. Профессор школы-студии МХАТ Алла Сигалова отметила, что технически танец ее не очень впечатлил, но антураж для него был подобран удачный, он сгладил все «острые углы» хореографии.











В результате новосибирский коллектив оказался на 5-м месте из 10 и продолжает участие в шоу. В первом выпуске шоу Exordium выступал с номером из спектакля «Заплати мечтой», во втором у танцоров был совместный номер с Филиппом Киркоровым.







Танцевальный марафон «Танцуют все» стартовал 19 марта. Его участники — профессиональные танцевальные коллективы со всей страны, которые соревнуются друг с другом и показывают номера в разных танцевальных стилях. В программе уже были исполнены вальс, гопак, ирландский степ, хип-хоп и пр. Соревнование идет на выбывание.