Новосибирец попытался сбить полицейского в надежде сбежать с места преступления

Очевидец утверждает, что в машине одного из задержанных были колеса и запчасти от других авто
Очевидец утверждает, что в машине одного из задержанных были колеса и запчасти от других авто

Трое парней оставили без колес ВАЗ на ул. Горбаня в Новосибирске, а когда прибыла полиция, один из воров пытался наехать на полицейского на своей машине.


Случай произошел около 4 утра 1 апреля.


«У дома по ул. Горбаня, 20 в Кировском районе группа злоумышленников из трех человек пытались снять колеса с автомобиля ВАЗ. Но я проснулся и вызвал полицию. По прибытию полицейских один злоумышленник был задержан на месте, один пытался убежать, но был задержан полицейскими, а третий на своем автомобиле хотел скрыться, пытаясь при этом сбить полицейского», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец случившегося по имени Евгений.


Он пояснил, что похититель колес не успел далеко уехать — его машина застряла, и злоумышленник ее бросил, а сам сбежал. Похитителями колес, по словам Евгения, оказались молодые люди, на вид не старше 30 лет.


В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что полиция выезжала на ул. Горбаня в 4 утра 1 апреля, потому что получила информацию о попытке украсть колеса.


«Двое злоумышленников были задержаны на месте. Третий — в результате оперативно-разыскных мероприятий», — отчитались в полиции, не вдаваясь в подробности задержания.


«В оставленном автомобиле были похищенные запчасти с разных автомобилей. Задержанных вместе с автомобилем доставили в отдел полиции "Оловозаводской" Кировского района, куда позже явился третий злоумышленник писать заявление на кражу своего автомобиля. По иронии судьбы с этой просьбой он обратился к сотруднику полиции, которого пытался сбить», — сообщил Евгений, который, в свою очередь, узнал это от соседа, чей ВАЗ чуть не остался без колес.


Бдительность соседей нередко помогает новосибирцам сохранить их автомобили. Например, когда мужчина украл из иномарки флешку с музыкой и видеорегистратор под Новосибирском, его задержали и отдали полиции две местных жительницы.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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