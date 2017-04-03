В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня

В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня (фото)

С 31 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске в седьмой раз прошли международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири-2017».


В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня (фото)


Соревнования проходили в центре спортивной подготовки «Заря». Организаторы соревнований — Союз танцевального спорта России, Федерация танцевального спорта НСО, департамент физической культуры и спорта НСО, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф».


В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня (фото)


В этом году на соревнования приехали участники из Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Россию представляли спортсмены из Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Омска, Томска, Новокузнецка и других городов.


В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня (фото)


Чтобы дать возможность выступить всем, соревнования впервые проходили три дня. 


«Также впервые в этом году участникам присваивались спортивные разряды, — рассказал один из организаторов, Роман Панин, руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф», — возраст участников от 6 до 30 лет».


В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня (фото)


В 2017 году в судейскую коллегию вошли судьи из Казахстана, Испании, Узбекистана, Китая и России. Соревнования завершились вчера вечером. Их итоги и статистика пока не подсчитаны.


Новосибирцы любят не только смотреть на профессиональные танцы, но и участвовать в танцевальных мастер-классах. Например, в парке.

Галина Ахметова
Фото Егора Кудымова

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