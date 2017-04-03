В Новосибирске собрались танцоры из 4 стран и соревновались в мастерстве три дня

С 31 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске в седьмой раз прошли международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири-2017».











Соревнования проходили в центре спортивной подготовки «Заря». Организаторы соревнований — Союз танцевального спорта России, Федерация танцевального спорта НСО, департамент физической культуры и спорта НСО, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф».











В этом году на соревнования приехали участники из Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Россию представляли спортсмены из Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Омска, Томска, Новокузнецка и других городов.











Чтобы дать возможность выступить всем, соревнования впервые проходили три дня.





«Также впервые в этом году участникам присваивались спортивные разряды, — рассказал один из организаторов, Роман Панин, руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф», — возраст участников от 6 до 30 лет».











В 2017 году в судейскую коллегию вошли судьи из Казахстана, Испании, Узбекистана, Китая и России. Соревнования завершились вчера вечером. Их итоги и статистика пока не подсчитаны.





Новосибирцы любят не только смотреть на профессиональные танцы, но и участвовать в танцевальных мастер-классах. Например, в парке.