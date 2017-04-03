Банк вернул новосибирцу списанные из-за долгов однофамильца деньги

Алексей Соколов попадает в неприятные истории с блокировкой уже в четвертый раз





Алексею Соколову банк ВТБ24 вернул деньги, списанные по ошибке за полного тезку — должника из Кемеровской области.







«В субботу пришли на карточку и все. Там 13 тыс. было… Ничего не сообщали больше, просто пришли деньги и все. Претензии? А смысл какой? Я узнавал, ну что там — 3–5 тыс. [руб. можно отсудить за моральный ущерб]. Больше времени потеряешь — пробегаешь, справки там собирать и прочее... Будем надеяться, что не повторится, хотя маловероятно при нашей системе. Я не понимаю, как китайцы с этим обходятся», — рассмеялся Алексей.







Напомним, несколько дней назад банк ВТБ24 заблокировал банковские карты Алексея Соколова по требованию судебных приставов Кемеровской области, которые приняли новосибирца за полную тезку из г. Анжеро-Судженска. Из-за совпадений ФИО и даты рождения Алексей в подобные неприятные истории попадает уже в четвертый раз. Правда, до этого его обвинял в долгах сотовый оператор МТС.

