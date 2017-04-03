Двадцать новосибирцев забрались бегом на гору высотой 2 километра

Молодые люди участвовали в забеге на гору Борус, которая находится в Республике Хакасия.





В этом году соревнования имеют статус чемпионата России по скайраннингу (бег на высоте). Старт BORUS skyrace начинался от ворот парка «Шушенский бор». Длина дистанции — 20 км, общий набор высоты 2000 м.







Группа участников забега на Борус из Новосибирска на Саяно-Шушенской ГЭС







Новосибирск на соревнованиях представляли ученики школы экстремального бега «ЯБЕГУ».



«Тренировались 2,5 месяца, это гораздо сложнее обычной трассы, потому что там и камни, и снег, и лед. В нашей группе многие бежали первый раз на гору», — рассказывает Ольга Новоселова, руководитель школы экстремального бега.







Подъем на перевал, заканчивается лесная зона







Соревнования проходили в 2 этапа — 1 апреля был забег на гору, 2-го — дистанция «Вертикальный километр», и на нем среди девушек 1-е место заняла жительница Новосибирска Анастасия Тришкина.







«Это хороший результат, потому что на эти соревнования приехало очень много сильных спортсменов и представители сборной России по скайраннингу. А если говорить про группу — это вообще любители, у нас не было цели победить, а просто пробежать и добраться до вершины», — комментирует Ольга.







Фото www.borusrace.com







Дистанция состояла из нескольких участков — сначала 4–5 км идет подъем по лесной части, там тропа по снегу уже протоптанная через бор, в этой части много плотного и скользкого снега, кое-где лед, в конце леса крутой подъем на перевал.





Лес заканчивался, и начинается большое плато — фирновое поле (плотно слежавшийся, обычно многолетний снег), там тоже было много снега, и он проваливался (очень тяжелый участок), затем был участок с крупными острыми камнями (курумник), и дальше уже был подъем на хребет горы.





Сначала участники добрались до вершины Малый Борус, а потом по хребту группа пошла на Большой Борус — и дальше вниз по пути подъема.







Участок дистанции «Фирновое плато»







Для участия в гонке нужно было иметь обязательное снаряжение: обувь с крупным протектором, а лучше металлическими шипами, куртка из особой ткани (мембрана), также запас воды 0,5 литра и небольшой запас еды на 300 калорий (спортивные гели или обычные шоколадные батончики) , поясная сумка, минимальная аптечка и спасательное одеяло.







Перед стартом





«В день соревнований днем +16, но наверху +4, на хребте сильный ветер. В горах может моментально измениться погода — пойти дождь, ураган, упадет видимость», — рассказывает Ольга.







Тренировочный курс на гору Борус длился 2,5 месяца. Сибиряки занимались 3 раза в неделю в школе бега и два дня в неделю выполняли домашние задания — стоил такой курс подготовки 13 000 руб.







Ольга Новоселова сама активно тренируется и не собирается останавливаться на достигнутом. В мае она поедет покорять Эльбрус:







«Там будет проходить фестиваль и забег на вершину горы Эльбрус (5642 м ) — это самая высокая точка России и Европы. Старт дается с высоты 2000 м от уровня моря, дистанция сложнее, чем Борус, для организма тяжело быть на такой высоте. Забежать на Эльбрус — моя давняя мечта», — поделилась Ольга с корреспондентом НГС.







