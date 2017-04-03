Власти заказали дорожный ремонт: список самых дорогих улиц

Стоимость ремонта на Большевистской оценили в 21,3 млн руб.

Мэрия Новосибирска объявила три аукциона на ремонт дорог города стоимостью более 150 млн руб.







Контракты появились сегодня, 3 апреля, победителей определят 28 апреля.







«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта по 01.09.2017 года», — гласят документы. Работу оплатит бюджет города, расчет частично пройдет в 2017-м, частично в 2018 годах.







Три контракта общей начальной (максимальной) стоимостью 159,6 млн руб. предполагают ремонт во всех районах города.







Как правило, на всех дорогах сначала срежут часть асфальтобетонного покрытия, а затем уложат выравнивающий слой из плотной горячей мелкозернистой щебеночной смеси. На некоторых дорогах предусмотрены и другие работы, например подъем колодцев после ремонта, восстановление покрытия на укрепительных полосах.





Самый дорогой ремонт ожидает ул. Большевистскую — 21,3 млн руб.

На втором месте оказалось Бердское шоссе — 13,1 млн руб.

В общую сумму 11,7 млн руб. власти оценили ремонт двух улиц, расположенных рядом, — Технической и Коминтерна.

11,2 млн руб. мэрия потратит на ремонт ул. Ватутина.

10 млн руб. вложат в ул. Мира.

9,4 млн руб. будет стоить ремонт на ул. Богдана Хмельницкого.

Прежде директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский говорил, что управление уже провело семь конкурсов на ремонт дорог. Начало ремонта ожидается 5–8 апреля.