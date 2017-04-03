В Новосибирск устремились рабочие из Китая и Северной Кореи


В Новосибирск устремились рабочие из Китая и Северной Кореи

Все больше людей стали переезжать в Новосибирск и меньше — уезжать из него.


По данным Новосибирскстата, в 2016 году миграционный прирост населения Новосибирска увеличился на 2,6 тыс. человек и достиг 15 тыс. человек. Кроме того, на 0,9 тыс. человек стало меньше уехавших из города.


Всего в прошлом году в Новосибирск переехали 52 тыс. человек, большая часть из них (34 тыс. человек) — из НСО и других регионов страны. 


При этом поток прибывших из других субъектов РФ за год снизился на 1,4 тыс. человек. Еще 18 тыс. человек прибыли из СНГ и других стран. 


Статистики отметили, что если в 2015 году в обмене населением со странами дальнего зарубежья наблюдалась миграционная убыль, то в 2016 году произошел прирост на 1,1 тыс. человек. 


Показатели увеличились за счет большого количества долгосрочных трудовых мигрантов, в основном из Китая (0,5 тыс. человек) и КНДР (0,6 тыс. человек). 


Все меньше людей переезжают в город из области. По сравнению с 2015 годом поток прибывших сократился на 1,6 тыс. человек. 


Из города уехали 37 тыс. человек. 30 тыс. из них уехали жить в другие регионы России и населенные пункты НСО, а 7 тыс. — за границу. Число уехавших в другие регионы России увеличилось на 64 человека, тогда как число выбывших в страны дальнего зарубежья сократилось на 0,9 тыс. человек — почти в 3 раза. 


Напомним, за год количество жителей Новосибирска увеличилось на 1,1 % и перевалило за 1,6 млн человек

Кирилл Шматков
Фото Стаса Соколова

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