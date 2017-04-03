Трактор пошел на обгон и оторвал дверь у трамвая

Участники ДТП

Трактор пошел на обгон «Жигулей» на ул. Вертковской в Новосибирске и врезался в трамвай № 10.







Авария произошла сегодня, 3 апреля, в 9:10.





«ВАЗ-2104 ехал со стороны ул. Станиславского в сторону ул. Костычева, остановился для поворота налево через трамвайные пути к дому № 38 по ул. Вертковская. Проезд "четверке" перекрыла "ГАЗель", которая стояла за поворотом. Позади "четверки" ехал трактор — водитель, увидев, что "четверка" остановилась, а за ней дорога свободна, пошел на обгон, не заметив трамвай № 10», — описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».







В результате трактор зацепил дверь трамвая и снес ее. В трамвае были пассажиры, но, как объяснили в «Автоспасе», в ДТП никто не пострадал.





«От удара трактор сместился на "четверку". Трамваи стояли около 40 минут. Движение по Вертковской было перекрыто также около 40 минут», — говорят в «Автоспасе».





Трамваи в Новосибирске попадают в ДТП реже, чем автомобили, однако такие происшествия чаще становятся резонансными. Например, НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как трамвай № 13 зацепил иномарку и протащил ее за собой в Октябрьском районе.