Девушка отсудила деньги за лишение девственности на осмотре у врача

Юрист пострадавшей считает, что это первый подобный случай в России

Жительница Новосибирска отсудила у родильного дома 45 тыс. руб. за то, что врач-гинеколог лишила ее девственности во время осмотра.







Информация об этом деле опубликована на сайте Ленинского районного суда. Тяжба тянулась с весны 2016 года. В пятницу, 31 марта, суд частично удовлетворил требования истицы.







Как рассказала пострадавшая девушка, 15 января 2016 года она пришла на плановый осмотр в женскую консультацию № 1 на ул. Котовского (входит в состав роддома № 6). Ее приняла молодой врач.





У этого специалиста девушка была впервые и поэтому сразу предупредила, что в свои 29 лет она еще девственница.





Между тем во время осмотра пациентка почувствовала боль и увидела кровь на перчатках врача. Но гинеколог заверила ее, что все в порядке. Тем не менее после приема пациентку не покидали неприятные ощущения, и на следующий день она обратилась в платную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.







В клинике пациентке сообщили, что она частично лишилась девственности.







«Понятно мое негодование. Прорыдав ночь и следующие сутки, я не могла остановиться. Ну как так? Никогда не думала, что это так произойдет, что таким образом просто надругаются надо мной… Сколько моральных страданий это мне принесло, знает только я и Бог. И моя мама», — описала ситуацию девушка.







Как пояснила пациентка, она христианка и поэтому убеждена, что до брака женщина должна оставаться девственницей. «Это мои принципы, и я хочу их соблюдать. Может, это удивительно для них (медицинских работников. — О.Х.), но я им сразу сказала, что я не замужем и поэтому я не живу половой жизнью, это грех — до брака жить половой жизнью. В Библии это написано. Неважно, в какую церковь я хожу, Библия одна и Бог один, это мои принципы и устои, которых я буду придерживаться», — отметила девушка.







Также она добавила, что из-за халатности врача-гинеколога расстроилась ее помолвка — у избранника девушки возникли вопросы по поводу ее девственности.





В пятницу, 31 марта, Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу девушки и взыскал с родильного дома № 6 компенсацию морального вреда — 45 тыс. руб. Изначально истица требовала в десятки раз больше, сообщила ее представитель, соучредитель юридической фирмы «Рерберг и партнеры» Татьяна Попова.







«Изначально мы заявляли 2 млн руб. Это, конечно, мифическая сумма, ну просто, от балды, потому что за рубежом за это миллиарды долларов дают. Но я довольна результатом, потому что у нас вообще институт морального вреда только-только начал к Западу приравниваться, нормальные компенсации пошли. Я вообще думала, что взыщут тысяч 5–10. Но когда судья сказала сумму, я поняла, что она адекватно оценила страдания девушки. Для нас это прорыв», — отметила юрист.







По наблюдениям Татьяны Поповой, в практике российских судов это вообще первый случай, когда девушке удалось отсудить компенсацию за лишение девственности в кресле у гинеколога.





То, что дефлорация случилась на врачебном приеме, истице удалось доказать в том числе благодаря судебно-медицинской экспертизе.







«Во-первых, доказательством стала карта больной, в которой она (врач. — О.Х.) пишет, как она ее осматривает и у нее возникает путаница. Потом судебно-медицинская экспертиза, которая содержала следующие выводы: что она до сих пор еще девственница, но что у нее надрыв девственной плевы именно в том месте, в котором ей зафиксировали в платной клинике... Исходя из совокупности доказательств, из показаний свидетелей, самого врача, привлеченного в качестве третьего лица, суд пришел к выводу, что причинно-следственная связь между этими событиями напрямую доказана», — рассказала Татьяна Попова.





Сама девушка считает, что присужденная компенсация не может окупить ее моральные страдания, но наказать медиков за халатность было делом принципа.





«Мы должны отстаивать свои права. Я почему должна забиться дома и сидеть в одиночку переживать это?» — заявила девушка.







Татьяна Попова добавила, что молодого врача-гинеколога, которая осматривала девушку, уволили из женской консультации № 1 сразу после разгоревшегося скандала.







О том, планирует ли родильный дом обжаловать это решение и считает ли врача виновным, в администрации роддома предпочли не распространяться.





«Вы знаете, я по решениям судебных органов никаких комментариев не даю. Отсудили и отсудили»,





— сказала главный врач клинического родильного дома № 6 Ирина Геворкян.







Не прокомментировала она и информацию об увольнении врача, сославшись на врачебную тайну и закон о защите персональных данных.





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