Синоптики рассказали, когда в Новосибирске снова потеплеет

Вчера в Новосибирск вернулись снегопады

Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в Новосибирске и окрестностях будет холодно и ветрено.







«Предполагаем, что в ближайшие дни мы будем находиться в системе пробегающих волновых циклонических возмущений в атмосферных фронтах, в связи с этим возможны осадки в виде снега, в виде мокрого снега, особенно по северным и центральным районам нашей области», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Температурный фон, по его словам, остается пониженным.





«Ночью ожидается от –5 до –11 градусов, днем +2...–4 градуса», — говорит Ягудин.







Повышение температуры до +5 градусов днем, по прогнозам синоптиков, стоит ждать 6 апреля, в последующие дни по области столбик термометра будет подниматься до +8…+13 градусов.