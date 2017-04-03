Синоптики рассказали, когда в Новосибирске снова потеплеет

Вчера в Новосибирск вернулись снегопады
Вчера в Новосибирск вернулись снегопады

Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в Новосибирске и окрестностях будет холодно и ветрено.


«Предполагаем, что в ближайшие дни мы будем находиться в системе пробегающих волновых циклонических возмущений в атмосферных фронтах, в связи с этим возможны осадки в виде снега, в виде мокрого снега, особенно по северным и центральным районам нашей области», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон, по его словам, остается пониженным. 


«Ночью ожидается от –5 до –11 градусов, днем +2...–4 градуса», — говорит Ягудин.


Повышение температуры до +5 градусов днем, по прогнозам синоптиков, стоит ждать 6 апреля, в последующие дни по области столбик термометра будет подниматься до +8…+13 градусов.

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 14644
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено