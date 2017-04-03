Аэропорт Норильска отказался принимать утренние рейсы S7 из Новосибирска

Между авиакомпанией S7 и аэропортом Норильска разгорелся конфликт из-за того, что аэропорт отказывает перевозчику в удобных рейсах из Новосибирска.





«Аэропорт Норильска отказывается согласовать S7 Airlines выполнение рейсов из Новосибирска в Норильск в летнем расписании», — сообщила пресс-служба авиакомпании.







В S7 утверждают, что аэропорт «игнорирует многочисленные запросы авиакомпании на предоставление слотов». Авиаперевозчик подчеркивает, что еще в августе 2016 года подал в аэропорт заявку на выполнение этих рейсов в летнем расписании (с 26 марта). Потом авиакомпания направляла еще несколько запросов, но ответов так и не получила.







«В итоге за три дня до начала летней программы полетов от аэропорта пришел отказ в обслуживании рейсов S7 в запрошенный временной интервал — с 07:30 до 09:15», — пишет «КоммерсантЪ».







В аэропорту Норильска изданию пояснили, что их мощности не позволяют увеличить пассажиропоток в указанный S7 пиковый интервал: в это время в аэропорту находятся 5 самолетов различных авиакомпаний, включая S7, которые выполняют рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Красноярск. Пассажиропоток этих рейсов, по подсчетам аэропорта, около 1,5 тыс. человек, это «предельная пропускная способность». Поэтому авиакомпании «неоднократно предлагалось принимать и отправлять рейс в Новосибирск на два часа позже — между 10 и 11 часами. То есть в то время, когда этот рейс осуществлялся исторически», отмечают в аэропорту.







S7 с этой позицией не согласна. По данным «Коммерсанта», специалисты авиакомпании проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что пропускной способности норильского аэропорта хватит, чтобы обслужить рейсы в запрашиваемое время. Поэтому перевозчик решил пожаловаться в антимонопольную службу на ограничение конкуренции.





Авиакомпания подчеркивает, что ее расписание составлено «таким образом, чтобы предусмотреть удобные стыковки для пассажиров из Норильска в другие российские и зарубежные города». Также в S7 отмечают, что из-за этих ограничений страдают в первую очередь, жители Норильска, для которых авиасообщение — единственная возможность комфортно добраться до других регионов страны.







«Это единственный аэропорт в маршрутной сети S7 Airlines, который ведет себя подобным образом. Каждый слот на выполнение рейса специалисты авиакомпании вынуждены буквально выпрашивать», — добавили в авиакомпании.







Как следует из расписания на сайте аэропорта «Толмачёво», кроме S7 авиарейсы из Норильска в Новосибирск также выполняет авиакомпания «Нордстар». Среди особенностей этой авиакомпании — самолеты с необычными ливреями, из-за которых кажется, что авиалайнеры улыбаются.