Попавший в ДТП водитель проснулся и попытался позвонить с пачки сигарет

Фото с места аварии
Фото с места аварии

Вечером 2 апреля в Новосибирске водитель «Ниссана» заснул за рулем после того, как собрал ДТП из трех машин.


Авария произошла в 20:30 на ул. Выборной.


«Toyota Carina, Mazda Demio и Nissan Bluebird двигались по ул. Выборная со стороны ТЭЦ-5 в сторону ул. Кирова. В районе остановки "НГПУ" "Тойота" и "Мазда" остановились на светофоре, а водитель "Ниссана" затормозить не успел и собрал "паровоз"», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Когда аварком «Автоспаса» приехал на место, водитель «Ниссана» спал в машине — сразу разбудить его не удалось. Водители «Тойоты» и «Мазды» пояснили, что, по их наблюдениям, мужчина из «Блюберда» пьян. 


Фото с места аварии
Фото с места аварии


«Когда прибыл экипаж ГИБДД, виновник пытался позвонить хозяину машины с пачки сигарет», — рассказали специалисты «Автоспаса». Позже, по их данным, уже в машине автоинспекторов мужчина пришел в себя и «начал все отрицать».



Дополнение: В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что автоинспекторы составили в отношении водителя «Ниссана» протокол за пьяную езду.


Также на прошедших выходных в аварию попала «скорая помощь» — на Мочищенском шоссе в машину медиков врезалась фура. В ДТП пострадал фельдшер «скорой».

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение

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