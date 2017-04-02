Поклонники «Руки вверх» устроили воскресную пробку возле ЛДС «Сибирь» (обновлено)

Вечером 2 апреля на ул. Богдана Хмельницкого появилась серьезная пробка из-за концерта поп-группы «Руки вверх».





Сергей Жуков в новосибирском трамвае № 13, фото Владимира Сараева

Как сообщают читатели НГС.НОВОСТИ, затор на ул. Богдана Хмельницкого образовался из-за концерта популярной российской группы «Руки вверх» — он начался в ледовом дворце спорта «Сибирь» в 19 часов. Туром по городам России группа отмечает свое 20-летие.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас автомобили едут по улице со скоростью 7 км/ч. Также затруднено движение по соседним ул. Танковая и Народная.







Поклонники идут на концерт любимой группы





Билеты на концерт стоили 2300–3500 руб., тем не менее поклонники их раскупили. По информации на 29 марта, в тот день оставалось всего 36 билетов.







Даже после начала концерта у ЛДС сохраняется пробка. Скриншот с Яндекс.Карт





После концерта на ул. Богдана Хмельницкого фанаты не могли успокоиться, и пели песни группы, пока шли из ЛДС. На улице снова образовалась серьезная пробка.





После концерта снова возникли серьезные заторы на Богдана Хмельницкого





На этой неделе в Новосибирске вышел на линию трамвай № 13, в котором ночью появилась выставка фотографий солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — именно в нем ранее прокатился знаменитый поп-певец вместе с братом Михаилом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ первыми побывали в выставочном трамвае.

