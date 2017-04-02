Сотни мужчин «поднялись с дивана» и пришли с детьми в Первомайский сквер
Днем 2 апреля в Первомайском сквере Новосибирска прошел фестиваль «Выходные с папой», на который пришли более 1000 участников, — организаторы учили мужчин быть ответственными отцами.
«Одна цель — популяризация ответственного отцовства. У нас желание — поднять пап с дивана и помочь им занять свое правильное отцовское место в воспитании и развитии детей. Увы, у нас так сложилось, что в основном этим занимаются мамы. Психологи уже давно доказали, что без влияния отца в воспитательном процессе полноценной личности развиться не может», — пояснила суть фестиваля зампредседателя общественной организации «Совет отцов НСО» Ольга Березовская. Совет возглавляет ее супруг Александр Березовский.
Фестиваль начался в 13 часов и должен был длиться до 19:00, однако погода заставила участников уйти немного раньше, отметила Ольга. Тем не менее за весь день на фестивале побывали 1000–1500 новосибирцев, оценили организаторы.
На «Выходные с папой» пришли и отцы с детьми и целые семьи, только женщины были болельщицами, а в соревнованиях участвовали мужчины. В основном дети были до 10 лет, но некоторые семьи приходили и с подростками.
В программе «Выходных» были не только обычные шахматные турниры, но и состязания на огромных шахматах на асфальте. На мероприятии поставили также теплый шатер, где организовали кинозал с мультиками. Кроме того, было 2 стойки с настоящими русскими самоварами с горячим чаем, а также традиционные народные игры — бои на подушках, перетягивание каната и т.д. «Была мобильная баня — прямо парилка с вениками», — добавила Ольга Березовская. Также участников учили обращаться с оружием.
Ранее новосибирский отец доказал, что он лучший «Папа года-2016» — Всероссийской премии. Сергей Малакеев в одиночку воспитывает четверых детей и учит их бороться с любыми трудностями — он рассказал НГС.НОВОСТИ историю своей семьи.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой