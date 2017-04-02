Сотни мужчин «поднялись с дивана» и пришли с детьми в Первомайский сквер

Днем 2 апреля в Первомайском сквере Новосибирска прошел фестиваль «Выходные с папой», на который пришли более 1000 участников, — организаторы учили мужчин быть ответственными отцами.





Фестиваль «Выходные с папой» длился в Первомайском сквере несколько часов



«Одна цель — популяризация ответственного отцовства. У нас желание — поднять пап с дивана и помочь им занять свое правильное отцовское место в воспитании и развитии детей. Увы, у нас так сложилось, что в основном этим занимаются мамы. Психологи уже давно доказали, что без влияния отца в воспитательном процессе полноценной личности развиться не может», — пояснила суть фестиваля зампредседателя общественной организации «Совет отцов НСО» Ольга Березовская. Совет возглавляет ее супруг Александр Березовский.







Организаторы хотят научить мужчин ответственному отцовству





Фестиваль начался в 13 часов и должен был длиться до 19:00, однако погода заставила участников уйти немного раньше, отметила Ольга. Тем не менее за весь день на фестивале побывали 1000–1500 новосибирцев, оценили организаторы.







Погода заставила участников завершить праздник немного раньше желаемого





На «Выходные с папой» пришли и отцы с детьми и целые семьи, только женщины были болельщицами, а в соревнованиях участвовали мужчины. В основном дети были до 10 лет, но некоторые семьи приходили и с подростками.







Теплый кинозал в шатре





Новосибирцев согревали чаем из самоваров





В программе «Выходных» были не только обычные шахматные турниры, но и состязания на огромных шахматах на асфальте. На мероприятии поставили также теплый шатер, где организовали кинозал с мультиками. Кроме того, было 2 стойки с настоящими русскими самоварами с горячим чаем, а также традиционные народные игры — бои на подушках, перетягивание каната и т.д. «Была мобильная баня — прямо парилка с вениками», — добавила Ольга Березовская. Также участников учили обращаться с оружием.







Шахматы были обычными и огромных размеров





Новосибирские отцы доказали, что могут «подняться с дивана»







Ранее новосибирский отец доказал, что он лучший «Папа года-2016» — Всероссийской премии. Сергей Малакеев в одиночку воспитывает четверых детей и учит их бороться с любыми трудностями — он рассказал НГС.НОВОСТИ историю своей семьи.