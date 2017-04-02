Улицу Ленина перекрыли ради праздника с концертом Корнелюка

Новосибирцы начали собираться на первый масштабный уличный фестиваль этого года «Зажги синим»: вечером жителей ждет концерт автора песни «Город, которого нет» Игоря Корнелюка.


К началу фестиваля «Зажги синим» снегопады прекратились
К началу фестиваля «Зажги синим»
снегопады прекратились

Около кинотеатра «Победа» начался ежегодный фестиваль «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма — на мероприятие уже пришли десятки новосибирцев. 


Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии, движение транспорта будет перекрыто на ул. Ленина (от ул. Советской до ул. Урицкого) до 22 часов.


Сейчас у кинотеатра проходит благотворительный базар для детей и взрослых и выступления новосибирских музыкантов, а в самой «Победе» — встречи с психологами. В 20:30 организаторы обещают световую шоу-инсталляцию Performance light show, а в 21 час начнется концерт Игоря Корнелюка, известного хитом «Город, которого нет».


В «Победе» подчеркнули, что сегодняшние снегопады не помешают проведению фестиваля. К 17 часам снег на ул. Ленина прекратился, выглянуло солнце.


В мэрии отметили, что первая акция «Зажги синим» прошла в Новосибирске 4 апреля 2014 года, в ней приняли участие 6 тыс. новосибирцев и гостей города.


Фестиваль в 2015 году
Фестиваль в 2015 году


«Аутизм — это состояние психики, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего мира. В настоящее время точные причины аутизма не установлены», — напомнили в кинотеатре «Победа». 


По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире живут около 67 млн людей с аутизмом, в среднем в мире один ребенок из 150 страдает таким расстройством, добавили в «Победе». 


На одном из фестивалей «Зажги синим» НГС.АФИША выяснила у пришедших горожан, чтó они знают об аутизме.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), Анны Золотовой (2)

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