Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков
На этих выходных в здании бассейна «Спартак» в Новосибирске проходит международная шоу-выставка кошек всех пород — на нее приехали около 150 красивых кошек.
На выставку «Сибириада 2017» съехались 150 кошек вместе со своими хозяевами, рассказала организатор из клуба любителей кошек «Котомир» Ольга Груздь.
Из представленных пород — мейн-куны, британские, абиссинские, шотландские, сиамские кошки, сфинксы, коты-ориенталы и т.д. «[Кошки] по-разному себя чувствуют, но в основном хорошо. Потому что они со своими владельцами, накормлены, туалетики все с собой… все хорошо!» — заверила Ольга Груздь.
На «Сибириаде» кошки получают чемпионские звания — их красоту и умения оценивает экспертное жюри из Москвы, Тюмени, Омска, Новосибирска и других городов.
На выставке можно не только посмотреть, но и купить котенка, заметила Ольга. Кроме того, организаторы разыграли среди зрителей планшетный компьютер и устроили благотворительную акцию, чтобы помочь одному из приютов для животных.
В Новосибирске кошки, даже беспородные, часто участвуют в выставках. В марте также проходила выставка «Варежка», на которой можно было взять кошку или собаку с драматической историей жизни. А среди породистых котов принято не только развлекать посетителей выставок, но и получать чемпионские титулы.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой