Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков

На этих выходных в здании бассейна «Спартак» в Новосибирске проходит международная шоу-выставка кошек всех пород — на нее приехали около 150 красивых кошек.





Сейчас в Новосибирске проходит выставка кошек «Сибириада 2017»



На выставку «Сибириада 2017» съехались 150 кошек вместе со своими хозяевами, рассказала организатор из клуба любителей кошек «Котомир» Ольга Груздь.







Из представленных пород — мейн-куны, британские, абиссинские, шотландские, сиамские кошки, сфинксы, коты-ориенталы и т.д. «[Кошки] по-разному себя чувствуют, но в основном хорошо. Потому что они со своими владельцами, накормлены, туалетики все с собой… все хорошо!» — заверила Ольга Груздь.











Организаторы утверждают, что в основном кошки чувствуют себя хорошо на выставке









На «Сибириаде» кошки получают чемпионские звания — их красоту и умения оценивает экспертное жюри из Москвы, Тюмени, Омска, Новосибирска и других городов.







На выставке коты получают чемпионские титулы









Всего в выставке участвуют 150 кошек





Каждая кошка обязана прийти на выставку со своей клеткой или палаткой







На выставке можно не только посмотреть, но и купить котенка, заметила Ольга. Кроме того, организаторы разыграли среди зрителей планшетный компьютер и устроили благотворительную акцию, чтобы помочь одному из приютов для животных.











Эксперты оценивают красоту и умения кошки





Мейн-кун — популярная порода на таких выставках









Выставки кошек проходят в Новосибирске почти каждый месяц





С владельцами кошкам не страшно

























В Новосибирске выставки устраивают и для породистых, и для беспородных котов





В Новосибирске кошки, даже беспородные, часто участвуют в выставках. В марте также проходила выставка «Варежка», на которой можно было взять кошку или собаку с драматической историей жизни. А среди породистых котов принято не только развлекать посетителей выставок, но и получать чемпионские титулы.

