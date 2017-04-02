Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков

На этих выходных в здании бассейна «Спартак» в Новосибирске проходит международная шоу-выставка кошек всех пород — на нее приехали около 150 красивых кошек. 


Сейчас в Новосибирске проходит выставка кошек «Сибириада 2017»
Сейчас в Новосибирске проходит выставка кошек «Сибириада 2017»

На выставку «Сибириада 2017» съехались 150 кошек вместе со своими хозяевами, рассказала организатор из клуба любителей кошек «Котомир» Ольга Груздь. 


Из представленных пород — мейн-куны, британские, абиссинские, шотландские, сиамские кошки, сфинксы, коты-ориенталы и т.д. «[Кошки] по-разному себя чувствуют, но в основном хорошо. Потому что они со своими владельцами, накормлены, туалетики все с собой… все хорошо!» — заверила Ольга Груздь.


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Организаторы утверждают, что в основном кошки чувствуют себя хорошо на выставке
Организаторы утверждают, что в основном кошки чувствуют себя хорошо на выставке


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


На «Сибириаде» кошки получают чемпионские звания — их красоту и умения оценивает экспертное жюри из Москвы, Тюмени, Омска, Новосибирска и других городов. 


На выставке коты получают чемпионские титулы
На выставке коты получают чемпионские титулы


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Всего в выставке участвуют 150 кошек
Всего в выставке участвуют 150 кошек


Каждая кошка обязана прийти на выставку со своей клеткой или палаткой
Каждая кошка обязана прийти на выставку со своей клеткой или палаткой


На выставке можно не только посмотреть, но и купить котенка, заметила Ольга. Кроме того, организаторы разыграли среди зрителей планшетный компьютер и устроили благотворительную акцию, чтобы помочь одному из приютов для животных. 


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Эксперты оценивают красоту и умения кошки
Эксперты оценивают красоту и умения кошки


Мейн-кун — популярная порода на таких выставках
Мейн-кун — популярная порода на таких выставках


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Выставки кошек проходят в Новосибирске почти каждый месяц
Выставки кошек проходят в Новосибирске почти каждый месяц


С владельцами кошкам не страшно
С владельцами кошкам не страшно


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


Новосибирцам показали 150 милых породистых котиков (фоторепортаж)


В Новосибирске выставки устраивают и для породистых, и для беспородных котов
В Новосибирске выставки устраивают и для породистых, и для беспородных котов


В Новосибирске кошки, даже беспородные, часто участвуют в выставках. В марте также проходила выставка «Варежка», на которой можно было взять кошку или собаку с драматической историей жизни. А среди породистых котов принято не только развлекать посетителей выставок, но и получать чемпионские титулы. 

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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