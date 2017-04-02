Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина (обновлено)

2 апреля на площади Ленина прошел пикет против коррупции с названием «Он нам не Димон» — жителям Новосибирска разрешили собраться без колонок и микрофонов.





По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пикет в центре Новосибирска пришло около тысячи человек. Число собравшихся подтвердил и координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.





В основном пикетировали молодые новосибирцы, в том числе студенты. Из-за нехватки времени организаторы акции протеста не смогли заявить в качестве формата митинг. В мэрии одобрили проведение пикета — мирное собрание без звукоусилителей, поэтому организаторы запустили трансляцию выступлений спикеров через приложение Periscope — их речь передавали на смартфоны собравшихся в режиме реального времени.





Огромная растяжка с выдержкой из цитаты премьер-министра Дмитрия Медведева о коррупции





Пикет прошел на площади Ленина у театра оперы и балета





Участники пикета собрались в продолжение митинга, который прошел в нескольких городах России, в том числе в Новосибирске, 26 марта. Во многих из них проведение митингов не согласовали с властями, поэтому некоторых участников, в том числе самого Алексея Навального, задержали полицейские.







Новосибирцы пришли с плакатами и растяжками с надписями: «Всех не пересажаете», «Продай дачи, построй дороги», «Хватит воровать», «Коррупция ворует будущее». На некоторых плакатах были написаны выдержки из цитат премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о коррупции: «Коррупция должна стать неприличной», «Удавка на шее коррупционеров должна сжиматься постоянно и неумолимо» и др.







Большая часть собравшихся — студенты и молодежь







На некоторых плакатах также можно увидеть цитаты Дмитрия Медведева о взяточничестве





Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что 26 марта в Новосибирске и ряде других городов страны прошли митинги с требованием расследования коррупционных схем, о которых Алексей Навальный рассказал в документальном фильме «Он вам не Димон». Сейчас на канале оппозиционера в YouTube фильм набрал более 16 млн просмотров. В отличие от многих других городов, в Новосибирске акцию протеста официально согласовали, задержанных не было.







Некоторые растяжки можно было заметить на первом митинге, который прошел 26 марта





К началу акции на площади было около 500 человек





«Учитывая погоду и скорость подготовки мероприятия, мы вполне довольны результатом. Мы его (пикет. — К.Ш.) заявили три дня назад по желанию самих волонтеров, это не было в прямом смысле организованное мероприятие. Просто сторонники очень хотели поддержать арестованных в Москве», — пояснил Сергей Бойко.





Символом пикета стала желтая утка





Организаторы запустили прямую трансляцию речи спикеров на смартфоны участников









Напомним, тремя часами ранее на площади Ленина прошел другой митинг — против строительства мусорного полигона.





Дополнение. После публикации новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили: «Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет».