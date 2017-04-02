Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина (обновлено)

Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина (обновлено) (фото)

2 апреля на площади Ленина прошел пикет против коррупции с названием «Он нам не Димон» — жителям Новосибирска разрешили собраться без колонок и микрофонов.


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пикет в центре Новосибирска пришло около тысячи человек. Число собравшихся подтвердил и координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.


В основном пикетировали молодые новосибирцы, в том числе студенты. Из-за нехватки времени организаторы акции протеста не смогли заявить в качестве формата митинг. В мэрии одобрили проведение пикета — мирное собрание без звукоусилителей, поэтому организаторы запустили трансляцию выступлений спикеров через приложение Periscope — их речь передавали на смартфоны собравшихся в режиме реального времени. 


Огромная растяжка с выдержкой из цитаты премьер-министра Дмитрия Медведева о коррупции
Огромная растяжка с выдержкой из цитаты премьер-министра Дмитрия Медведева о коррупции


Пикет прошел на площади Ленина у театра оперы и балета
Пикет прошел на площади Ленина у театра оперы и балета


Участники пикета собрались в продолжение митинга, который прошел в нескольких городах России, в том числе в Новосибирске, 26 марта. Во многих из них проведение митингов не согласовали с властями, поэтому некоторых участников, в том числе самого Алексея Навального, задержали полицейские.


Новосибирцы пришли с плакатами и растяжками с надписями: «Всех не пересажаете», «Продай дачи, построй дороги», «Хватит воровать», «Коррупция ворует будущее». На некоторых плакатах были написаны выдержки из цитат премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о коррупции: «Коррупция должна стать неприличной», «Удавка на шее коррупционеров должна сжиматься постоянно и неумолимо» и др. 


Большая часть собравшихся — студенты и молодежь
Большая часть собравшихся — студенты и молодежь


На некоторых плакатах также можно увидеть цитаты Дмитрия Медведева о взяточничестве 
На некоторых плакатах также можно увидеть цитаты Дмитрия Медведева о взяточничестве 


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что 26 марта в Новосибирске и ряде других городов страны прошли митинги с требованием расследования коррупционных схем, о которых Алексей Навальный рассказал в документальном фильме «Он вам не Димон». Сейчас на канале оппозиционера в YouTube фильм набрал более 16 млн просмотров. В отличие от многих других городов, в Новосибирске акцию протеста официально согласовали, задержанных не было.


Некоторые растяжки можно было заметить на первом митинге, который прошел 26 марта
Некоторые растяжки можно было заметить на первом митинге, который прошел 26 марта


К началу акции на площади было около 500 человек
К началу акции на площади было около 500 человек


«Учитывая погоду и скорость подготовки мероприятия, мы вполне довольны результатом. Мы его (пикет. — К.Ш.) заявили три дня назад по желанию самих волонтеров, это не было в прямом смысле организованное мероприятие. Просто сторонники очень хотели поддержать арестованных в Москве», — пояснил Сергей Бойко.


Символом пикета стала желтая утка
Символом пикета стала желтая утка


Организаторы запустили прямую трансляцию речи спикеров на смартфоны участников
Организаторы запустили прямую трансляцию речи спикеров на смартфоны участников


Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина (обновлено) (фото)


Напомним, тремя часами ранее на площади Ленина прошел другой митинг — против строительства мусорного полигона. 


Дополнение. После публикации новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили: «Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет».

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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