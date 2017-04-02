Красивый снегопад с крупными снежинками скрыл весеннюю грязь в Новосибирске

Жители Новосибирска массово постят в Instagram фотографии обильного снегопада с крупными снежинками, который идет весь день 2 апреля.





Новосибирцы удивились апрельскому снегопаду, несмотря на предупреждения синоптиков. Фото Ольги Бурлаковой

Синоптики предупредили новосибирцев, что в начале первой декады апреля ожидаются сильные снегопады, но уже завтра они должны ослабнуть. «В ближайшие дни, начиная со 2 апреля, ждем прохождение по региону холодного атмосферного фронта после серии циклонов и обильных осадков с ветрами», — сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Снег скрыл всю весеннюю грязь. Фото Ольги Бурлаковой







По прогнозу Гидрометцентра, 3–5 апреля ночью будет до –7…–12 градусов, местами до –17 градусов. Днем ожидается около 0, ранее рассказал Ягудин.







Тем не менее в соцсетях новосибирцы активно постят фотографии снега, удивляясь тому, что такой мощный снегопад идет в апреле. Многие пишут, что в Новосибирск снова вернулась зима, а некоторые радуются, что сейчас в городе не видно грязи.

Весна пришла )) #новосибирск Публикация от Костя Кошкин (@koshkinbus) Апр 1 2017 в 10:08 PDT









Весна 👍🏻 ☀️😍 Публикация от Лиза✨ (@lzvrb) Апр 2 2017 в 1:00 PDT

2 апреля сохраняются «неблагоприятные погодные условия». Гидрометцентр также предупредил о сильном ветре с порывами до 17–22 м/сек.





Фото Дмитрия Косенко









2 апреля в Новосибирске. Так-то лето скоро 😁 Публикация от Жанна (@xypmaxypma) Апр 2 2017 в 1:07 PDT





Сибирь, апрель😄❄️☃️ Публикация от Федосеева Валерия (@fedoseeva.valeria) Апр 2 2017 в 1:04 PDT









Снегопады не мешают новосибирцам выходить на митинги, а также собираться на фестиваль «Зажги синим» у кинотеатра «Победа», который завершится концертом Игоря Корнелюка. В кинотеатре подчеркнули, что отмены мероприятий фестиваля не будет, несмотря на снегопад, и все пройдет по регламенту.