Красивый снегопад с крупными снежинками скрыл весеннюю грязь в Новосибирске
Жители Новосибирска массово постят в Instagram фотографии обильного снегопада с крупными снежинками, который идет весь день 2 апреля.
Синоптики предупредили новосибирцев, что в начале первой декады апреля ожидаются сильные снегопады, но уже завтра они должны ослабнуть. «В ближайшие дни, начиная со 2 апреля, ждем прохождение по региону холодного атмосферного фронта после серии циклонов и обильных осадков с ветрами», — сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По прогнозу Гидрометцентра, 3–5 апреля ночью будет до –7…–12 градусов, местами до –17 градусов. Днем ожидается около 0, ранее рассказал Ягудин.
Тем не менее в соцсетях новосибирцы активно постят фотографии снега, удивляясь тому, что такой мощный снегопад идет в апреле. Многие пишут, что в Новосибирск снова вернулась зима, а некоторые радуются, что сейчас в городе не видно грязи.
2 апреля сохраняются «неблагоприятные погодные условия». Гидрометцентр также предупредил о сильном ветре с порывами до 17–22 м/сек.
Снегопады не мешают новосибирцам выходить на митинги, а также собираться на фестиваль «Зажги синим» у кинотеатра «Победа», который завершится концертом Игоря Корнелюка. В кинотеатре подчеркнули, что отмены мероприятий фестиваля не будет, несмотря на снегопад, и все пройдет по регламенту.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой, Дмитрия Косенко, пользователей Instagram