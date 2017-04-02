Британская пресса сравнила новосибирскую красавицу с куклой Барби

Британская газета The Sun написала о новосибирской девушке, «блондинке-бомбе» Юлии Кригер, — английские журналисты сравнили ее с Барби, хотя сама Юлия не считает себя похожей на куклу.





Юлия стала героиней публикации в британском СМИ

«Модель, которую называют настоящей Барби благодаря ее кукольным чертам и потрясающим голубым глазам, настаивает на том, что ее лицо вполне естественно», — пишет 1 апреля британская газета The Sun и называет Юлию Кригер «блондинкой-бомбой». Публикация появилась в британском таблоиде, а также на нескольких российских сайтах после интервью с Юлией на московском сайте Metro.







Девушка много путешествует и поэтому временно не работает





Сама Юлия Кригер рассказала НГС.НОВОСТИ, что не считает себя похожей на знаменитую куклу.







«Считаю, что вообще глупо человека сравнивать с Барби, потому что Барби изначально делали по подобию человека. Может быть, похоже, потому что черты лица правильные, и я покрасилась в свое время в блондинку, и после этого все начали замечать, что есть какие-то сходства с Барби. В принципе, любая девушка, у которой правильные черты лица, покрасит волосы в блондинку, она будет похожа на Барби», — высказалась девушка.







Сейчас, например, она учится кататься на сноуборде





Юлия заверила, что пластических операций на лице не делала, но однажды сделала пластику груди.







О себе она рассказала, что живет в Новосибирске, в районе метро «Октябрьская». Она окончила СибАГС по специальности «экономист-оценщик», потом работала логистом. Теперь она путешествует и учится кататься на сноуборде. Возраст Юлия назвать отказалась.







«Меня очень часто не бывает в городе, поэтому работать не могу себе позволить. Я не вижу себя на работе в офисе, поняла, что мне это тяжело дается. Я еще, наверное, пока не нашла себя. Очень хочу себе творческую работу», — пояснила Юлия Кригер, уточнив, что будущая работа может быть связана с дизайном одежды.







Сама Юлия не считает, что сильно похожа на Барби





Также она ждет предложений от профессиональных фотографов. По ее словам, около 7 лет назад она уже работала моделью, но опыт ее тогда разочаровал.







Юлия мечтает стать дизайнером одежды или моделью





«Очень многие молодые люди хотят познакомиться, и всегда это было… Была даже забавная история, связанная с НГС. Как-то я шла, гуляла, за мной бежал молодой человек очень долго. Он мне рассказал такую историю — оказывается, он видел мою фотографию на НГС.Знакомствах и переписывался там с девушкой целый год. Не мог ее никак на встречу вытащить», — улыбнулась Юлия. Выяснилось, что ее фото провисело на фейковой анкете сервиса.







Новосибирцы периодически попадают на страницы зарубежных СМИ — одним из частых героев иностранных публикаций стал фотограф Вадим Махоров, забирающийся на самые высокие здания в крупных городах.