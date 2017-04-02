Британская пресса сравнила новосибирскую красавицу с куклой Барби

Британская газета The Sun написала о новосибирской девушке, «блондинке-бомбе» Юлии Кригер, — английские журналисты сравнили ее с Барби, хотя сама Юлия не считает себя похожей на куклу. 


Юлия стала героиней публикации в британском СМИ
Юлия стала героиней публикации в британском СМИ

«Модель, которую называют настоящей Барби благодаря ее кукольным чертам и потрясающим голубым глазам, настаивает на том, что ее лицо вполне естественно», — пишет 1 апреля британская газета The Sun и называет Юлию Кригер «блондинкой-бомбой». Публикация появилась в британском таблоиде, а также на нескольких российских сайтах после интервью с Юлией на московском сайте Metro. 


Девушка много путешествует и поэтому временно не работает
Девушка много путешествует и поэтому временно не работает


Сама Юлия Кригер рассказала НГС.НОВОСТИ, что не считает себя похожей на знаменитую куклу. 


«Считаю, что вообще глупо человека сравнивать с Барби, потому что Барби изначально делали по подобию человека. Может быть, похоже, потому что черты лица правильные, и я покрасилась в свое время в блондинку, и после этого все начали замечать, что есть какие-то сходства с Барби. В принципе, любая девушка, у которой правильные черты лица, покрасит волосы в блондинку, она будет похожа на Барби», — высказалась девушка.


Сейчас, например, она учится кататься на сноуборде
Сейчас, например, она учится кататься на сноуборде


Юлия заверила, что пластических операций на лице не делала, но однажды сделала пластику груди. 


О себе она рассказала, что живет в Новосибирске, в районе метро «Октябрьская». Она окончила СибАГС по специальности «экономист-оценщик», потом работала логистом. Теперь она путешествует и учится кататься на сноуборде. Возраст Юлия назвать отказалась.


«Меня очень часто не бывает в городе, поэтому работать не могу себе позволить. Я не вижу себя на работе в офисе, поняла, что мне это тяжело дается. Я еще, наверное, пока не нашла себя. Очень хочу себе творческую работу», — пояснила Юлия Кригер, уточнив, что будущая работа может быть связана с дизайном одежды. 


Сама Юлия не считает, что сильно похожа на Барби
Сама Юлия не считает, что сильно похожа на Барби


Также она ждет предложений от профессиональных фотографов. По ее словам, около 7 лет назад она уже работала моделью, но опыт ее тогда разочаровал.


Юлия мечтает стать дизайнером одежды или моделью
Юлия мечтает стать дизайнером одежды или моделью


«Очень многие молодые люди хотят познакомиться, и всегда это было… Была даже забавная история, связанная с НГС. Как-то я шла, гуляла, за мной бежал молодой человек очень долго. Он мне рассказал такую историю — оказывается, он видел мою фотографию на НГС.Знакомствах и переписывался там с девушкой целый год. Не мог ее никак на встречу вытащить», — улыбнулась Юлия. Выяснилось, что ее фото провисело на фейковой анкете сервиса. 


Новосибирцы периодически попадают на страницы зарубежных СМИ — одним из частых героев иностранных публикаций стал фотограф Вадим Махоров, забирающийся на самые высокие здания в крупных городах

Мария Морсина
Фото предоставлены Юлией Кригер

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