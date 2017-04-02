Шестьсот новосибирцев вышли на митинг против строительства мусорного полигона

Во время акции протеста на город обрушился снегопад и сильный ветер

Сегодня, 2 апреля, на площади Ленина в Новосибирске прошла акция протеста против строительства мусорного полигона в Раздольном — экологи предупредили о крысах и опасных отходах в реках.





По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на митинг к 12:00 собралось около 600 человек. Протестующие потребовали от властей оценить возможную угрозу здоровью населения, охране окружающей среды и экосистемы бассейна реки Издревая, а также найти другое место для строительства полигона — подальше от людей и особо охраняемых природных территорий.





Митингующие вышли на площадь Ленина с плакатами: «Совы против помойки», «Очистим природу от властного мусора» и т.д. По словам Сергея Смолякова, председателя СНТ «Ромашка», которое находится рядом с землей, где планируется строительство полигона, местных садоводов о стройке никто не предупредил.





Митингующие вышли с плакатами против строительства полигона в Раздольном







Некоторые плакаты были нарисованы в стиле современных интернет-мемов





Полигон и мусороперерабатывающий комплекс в Раздольном планируется построить площадью 48 га — с глубоким бассейном, 55-метровым холмом и мощностью более 400 тыс. тонн отходов в год. Концессионное соглашение о строительстве министерство ЖКХ и энергетики НСО заключило с ООО «Экология-Новосибирск» летом прошлого года. Еще тогда экологи забили тревогу, после чего губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий распорядился поискать «альтернативный участок» для полигона. Кроме того, оказалось, что земли для полигона находятся слишком близко к аэродрому авиационного завода им. Чкалова, что противоречит федеральным правилам.





«Мы пытались сделать опрос общественного мнения, но из порядка 20 тыс. садоводов согласных не нашлось, кто бы выразил свое согласие на размещение полигона.





Мы встречались с представителями фирмы, которая организует полигон, но очень противоречивое мнение сложилось. Я читал, что будет перерабатываться порядка 3 тонн [отходов] в час, но по статистике приходит 157 машин по 8 тонн каждая. 410 часов в сутках нужно иметь, чтобы это переработать. А остальное куда денется? Останется на свалках», — считает Сергей Смоляков.





Среди митингующих — в основном пожилые люди и пенсионеры, но была и молодежь, и даже дети





Митингующие уверены, что полигон несет угрозу для экологии и местной фауны, а также для владельцев дачных домов. По мнению участников протестной акции, крысы, которые заведутся на свалке, станут зимовать в дачных домиках, где будут разносить заразу. Кроме того, отходы с комплекса будут попадать в реки, что также, по их словам, недопустимо.







Акция протеста длилась около часа







В разгар митинга на город обрушился снегопад. Но не спугнул протестующих — они стояли, покрытые снегом.