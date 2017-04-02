Девушка из Новосибирска сняла фильм про ученых на краю Земли

2 апреля в Сети появился документальный фильм новосибирского режиссера из НГУ Анастасии Кораблевой «Арктика. На краю Земли», посвященный работе молодых геологов на Севере летом 2016 года.





Скриншот из фильма «Арктика. На краю Земли», канал NSU LIFE



Съемки проходили за полярным кругом, на научно-исследовательской станции «Остров Самойловский», которая находится в 120 км от поселка Тикси в дельте реки Лены. Фильм рассказывает о жизни и исследованиях студентов-геологов, которые приехали на Самойловский, чтобы восстановить историю дрейфа континентальных блоков. Геологи собирали образцы пород, описывали местность и привыкали к работе в полярных условиях, рассказала Кораблева.





Командировка режиссера и оператора, 24-летней Анастасии Кораблевой, длилась почти месяц — с 28 июля по 25 августа.





«Холодом меня трудно напугать, тем более мы поехали туда в разгар арктического лета, температура воздуха была примерно +5…+7, но там я столкнулась со штормовым, ураганным северным ветром. Невозможно описать, какой там ветер.







Анастасия Кораблева пробыла в командировке месяц





Порывы примерно 30 м/сек, тебя в прямом смысле сдувает с ног, а вода на реке в прямом смысле летает, это похоже на песчаную бурю, только из мелкой воды. Ветер настолько сильный, что ты начинаешь задыхаться под напором воздуха. В итоге я научилась передвигаться на корточках с камерой и моноподом в руках», — поделилась впечатлениями девушка.





Погода, по ее рассказам, постоянно испытывала геологов, к примеру, из-за шторма группа не могла добраться до самой станции, пришлось 4 дня ждать в Тикси «у моря погоды».







«От Тикси особое впечатление. Раньше там жили 25 тыс. жителей, а теперь осталось 5 тыс., там везде заброшенные пятиэтажки с заколоченными окнами, мрак и жуть. Всегда холодно, всегда ветрено, всегда серо и депрессивно, а арктические цены на некоторые продукты и в три раза дороже, чем в Новосибирске», — вспоминает Кораблева.







Студенты и аспиранты НГУ исследовали в Арктике породы девонского (419 млн лет назад) и каменноугольного (358 млн лет назад) периодов, рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики НГУ Николай Матушкин.







«Параллельно студенты набирали фактический научный материал для своих магистерских дипломных работ. Сейчас пока рано говорить о результатах, работу еще ведем — обрабатываются пробы и ведутся измерения», — отметил ученый.





В фильме подробно рассказано о сути палеомагнитного метода. Горные породы, содержащие магнитные минералы, такие как железо, обладают так называемой магнитной памятью, рассказывается в ленте.







Теперь ученые могут восстановить, как в прошлом двигались континенты. «Чтобы определить свое местонахождение, мы используем компас. Это тот же самый компас, который был заморожен несколько миллионов лет назад», — объясняет в фильме геолог Денис Авдеев.







Вместе с Анастасией Кораблевой над фильмом работала видеостудия НГУ NSU LIFE







Ранее НГС публиковал фотографии острова Самойловский, снятые новосибирскими геологами с помощью дрона

