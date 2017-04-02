Девушка из Новосибирска сняла фильм про ученых на краю Земли
2 апреля в Сети появился документальный фильм новосибирского режиссера из НГУ Анастасии Кораблевой «Арктика. На краю Земли», посвященный работе молодых геологов на Севере летом 2016 года.
Съемки проходили за полярным кругом, на научно-исследовательской станции «Остров Самойловский», которая находится в 120 км от поселка Тикси в дельте реки Лены. Фильм рассказывает о жизни и исследованиях студентов-геологов, которые приехали на Самойловский, чтобы восстановить историю дрейфа континентальных блоков. Геологи собирали образцы пород, описывали местность и привыкали к работе в полярных условиях, рассказала Кораблева.
Командировка режиссера и оператора, 24-летней Анастасии Кораблевой, длилась почти месяц — с 28 июля по 25 августа.
«Холодом меня трудно напугать, тем более мы поехали туда в разгар арктического лета, температура воздуха была примерно +5…+7, но там я столкнулась со штормовым, ураганным северным ветром. Невозможно описать, какой там ветер.
Порывы примерно 30 м/сек, тебя в прямом смысле сдувает с ног, а вода на реке в прямом смысле летает, это похоже на песчаную бурю, только из мелкой воды. Ветер настолько сильный, что ты начинаешь задыхаться под напором воздуха. В итоге я научилась передвигаться на корточках с камерой и моноподом в руках», — поделилась впечатлениями девушка.
Погода, по ее рассказам, постоянно испытывала геологов, к примеру, из-за шторма группа не могла добраться до самой станции, пришлось 4 дня ждать в Тикси «у моря погоды».
«От Тикси особое впечатление. Раньше там жили 25 тыс. жителей, а теперь осталось 5 тыс., там везде заброшенные пятиэтажки с заколоченными окнами, мрак и жуть. Всегда холодно, всегда ветрено, всегда серо и депрессивно, а арктические цены на некоторые продукты и в три раза дороже, чем в Новосибирске», — вспоминает Кораблева.
Студенты и аспиранты НГУ исследовали в Арктике породы девонского (419 млн лет назад) и каменноугольного (358 млн лет назад) периодов, рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики НГУ Николай Матушкин.
«Параллельно студенты набирали фактический научный материал для своих магистерских дипломных работ. Сейчас пока рано говорить о результатах, работу еще ведем — обрабатываются пробы и ведутся измерения», — отметил ученый.
В фильме подробно рассказано о сути палеомагнитного метода. Горные породы, содержащие магнитные минералы, такие как железо, обладают так называемой магнитной памятью, рассказывается в ленте.
Теперь ученые могут восстановить, как в прошлом двигались континенты. «Чтобы определить свое местонахождение, мы используем компас. Это тот же самый компас, который был заморожен несколько миллионов лет назад», — объясняет в фильме геолог Денис Авдеев.
Ранее НГС публиковал фотографии острова Самойловский, снятые новосибирскими геологами с помощью дрона
Наталья Гредина
Фото с канала NSU LIFE (1), предоставлено Анастасией Кораблевой