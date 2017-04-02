Молодой новосибирец признался в убийстве бабушки своей подруги

Новосибирец обвинен в убийстве незрячей бабушки его гражданской жены. Мужчина избил и саму девушку, но из-за измененного законодательства избежал уголовной статьи за избиение подруги. 


Обвиненный в убийстве новосибирец заключен под стражу
Обвиненный в убийстве новосибирец заключен под стражу

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска СУ СКР по НСО завершил расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего мужчины в убийстве слепой пожилой женщины (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии), сообщили сегодня в пресс-службе СК.


По версии следствия, 16 декабря 2016 года в квартире дома по ул. Зорге, 20 пьяный мужчина поссорился с гражданской женой. Причиной ссоры стали претензии девушки, ровесницы мужчины, по поводу «злоупотребления тем спиртными напитками», рассказали в следствии. В ответ новосибирец избил девушку, и та ушла из дома.


Так он остался в квартире вдвоем с 85-летней полностью незрячей бабушкой его подруги, — они жили все вместе. 


Мужчина взял нож и нанес пенсионерке множественные раны, от которых пожилая женщина скончалась на месте.


«Вернувшаяся через некоторое время в квартиру сожительница злоумышленника, увидев тело бабушки со следами насильственной смерти, сделала вывод, что убийство последней совершил именно он», — описали в СК. По данным Следственного комитета, вернувшаяся домой девушка заставила протрезвевшего мужчину вызвать полицию. В тот же день мужчина был задержан, а затем суд заключил его под стражу.


По данным СК, на первых допросах обвиняемый отрицал свою причастность к убийству и говорил, что «преступление совершено иным лицом, которое незаконно проникло в квартиру». Однако под тяжестью улик и вещественных доказательств обвиняемый признался в убийстве, но не объяснил мотивы преступления.


«Вместе с тем, при изучении следователем личности обвиняемого установлено, что в состоянии алкогольного опьянения причиной его агрессивного поведения мог стать малозначительный повод, даже словесное замечание на его поведение в быту», — заключили в следствии. В ближайшее время дело будет направлено в Новосибирский областной суд.


В СК уточнили, что новосибирец избежал уголовного наказания за побои гражданской жены, поскольку «побои декриминализировали в период расследования дела». 


Госдума отменила уголовную ответственность за избиение жен и детей в конце января этого года — резонансный закон вызвал бурное обсуждение в обществе.  

Мария Морсина
Фото Артема Ленца

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