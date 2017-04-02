Фельдшер «скорой помощи» пострадал в ДТП с фурой на Мочищенском шоссе

В полиции рассказали подробности ДТП, произошедшего вчера вечером на Мочищенском шоссе, — в аварию попали автомобиль «скорой помощи» и грузовик.





По предварительной информации, виновником аварии стала фура, врезавшаяся в «скорую помощь»



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, грузовик и автомобиль «скорой помощи» столкнулись 1 апреля в 19.45 у дома № 18 по Мочищенскому шоссе — недалеко от сквера им. Чаплыгина.







Машина «скорой» ехала со световыми и звуковыми спецсигналами, когда в нее врезалась фура Freightliner с кодом региона 116 (Татарстан). Находившийся в «скорой» 63-летний пациент, который ехал в сопровождении женщины, не пострадал.







«Вызвали еще одну карету "скорой помощи" — осмотрели всех и, слава Богу, живы-здоровы», — отметили в полиции. В аварии пострадал фельдшер «скорой», который получил ушиб мягких тканей груди и ушиб правой кисти. Автомобиль «скорой» сильно разбит.







По предварительной информации пресс-службы полиции, виновником аварии стала фура с 31-летним водителем за рулем.







На этой неделе Новосибирская станция скорой помощи уже лишилась детского реанимобиля в аварии на ул. Карла Маркса, 8 с «Тойотой Хайс». Мальчик-пациент в ДТП не пострадал, но сотрудники бригады «скорой помощи» получили травмы — и сейчас они на больничном.