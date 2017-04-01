На Станционной поставили огромного металлического динозавра

Автозавр на ул. Станционной





В Новосибирске на ул. Станционной возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет» появилась статуя огромного дракона из запчастей и металла.





«Это символ нашего "АвтоМаркета" — автозавр, как мы его называем. Частично там использовались просто листы металла, но в целом там использовались запчасти — пружины, амортизаторы, колеса. Детали использовались для создания каркаса, а все, что окружает каркас, — из листов железа», — рассказал НГС.НОВОСТИ коммерческий директор компании «АвтоМаркет» Дмитрий Коротаев.







Скульптуру закончили собирать сегодня, 1 апреля.







Автозавр на Станционной







Вадим Масляков, представитель компании сварка54.рф, ранее рассказывал НГС, что эту скульптуру планировалось установить на пл. Труда. Высота скульптуры примерно 3,5 м, длина 8 м, ширина где-то около 3 м, отмечал мастер.







Масляков прежде рассказывал о другой работе своей компании — в декабре сварщики из Новосибирска собрали из старых запчастей пирата высотой 2,5 м и установили его в Матвеевке.





«АвтоМаркет» не единственная компания в городе, которая привлекает к себе внимание большой рекламной фигурой. Например, сеть «ДНС» известна своим большим зеленым человечком, из-за которого ей даже пришлось идти в суд.

