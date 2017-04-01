Водитель-провокатор получил наказание за массовую аварию с детьми

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

В Искитиме суд вынес приговор 54-летнему Олегу Захаренко, который спровоцировал аварию на трассе со множеством пострадавших.


14 июля 2016 года Захаренко ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск, установил суд. ДТП случилось под Искитимом.


«В пути следования он проигнорировал запрещающий знак "Обгон запрещен", стал осуществлять опережение попутного автомобиля "Вольво" с прицепом и допустил выезд на полосу встречного движения, где следовал автомобиль "Хонда ЦРВ"», — передает прокуратура НСО.


В результате водитель «Хонды» сместился на обочину, а затем его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗелью». В микроавтобусе на соревнования по плаванию ехали дети.


Как сообщалось прежде, после лобового столкновения Honda CR-V и «ГАЗели» в общей сложности 18 человек очутились в больнице, двое из них — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка — оказались в реанимации.


После оказалось, что тяжкий вред здоровью получили три ребенка и один преподаватель, который их сопровождал. Водитель «Рено» вину не признал.


«Однако после исследования всех доказательств, в том числе и просмотра записи с видеорегистратора, суд пришел к выводу о виновности Захаренко в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью четырех человек». По ч. 1 ст. 264 УК РФ Захаренко дали ограничение свободы на 2,5 года. Приговор в силу не вступил.


Ранее также сообщалось, что водитель «ГАЗели» тоже попал под уголовное дело.

Елена Громкова
Фото ГУ МВД по НСО

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