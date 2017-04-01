Недалеко от «Речного вокзала» обнаружили опасно крутящийся знак

На ул. Большевистской
На ул. Большевистской

В Новосибирске на ул. Большевистской недалеко от остановки «Гостиница Обь» дорожный знак стал опасно раскручиваться на ветру.


Видео с болтающимся знаком в редакцию прислал читатель.


«Знак скоро упадет на кого-то», — пишет обеспокоенный очевидец, который снял ролик по пути в сторону станции метро «Речной вокзал»


На видео знак пешеходного перехода, который висит на проводе над проезжей частью сильно качается — кажется, что он может отвалиться.



Знак расшатался недалеко от участка, где сейчас идет ремонт на ул. Большевистской по части дороги в сторону Академгородка — там на асфальте появилась трещина, которую должны окончательно заделать к 22 апреля.

Елена Громкова
Скрин видео
Видео читателя НГС

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