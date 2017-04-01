Новосибирск отметил День смеха забавным роликом с красными волками

Скрин видео

Сегодня, 1 апреля, Новосибирск отмечает День смеха и вместе с этим День математики.







Поздравления с 1 апреля новосибирцы публикуют сегодня в соцсетях. Некоторые из них выкладывают свои фотографии с поздравлениями.

Некоторые рассказывают, как проводят этот День смеха. Например, «Больничные клоуны НОС», которые приходят к детям в больницы, сегодня работали в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Банда команда #носатые 1 апреля ТРЦ Галерея #больничныеклоунынос #больничнаяклоунада #нос #носатые #детствовбольницениктонеотменял #новосибирск Публикация от АНО "Больничные Клоуны НОС" (@nos_nsk) Апр 1 2017 в 1:45 PDT

А кто-то выкладывает забавные видео — одно из них было снято недавно в Новосибирском зоопарке.







«С днем смеха , друзья! Совсем забыла, что хотела поделиться с вами моим видео с чудесными Красными волками (нет, это не лисы), а сегодня прям удачно. Они просто прекрасны. Спасибо любимому Новосибирскому Зоопарку за возможность познакомится с этими животными. Не знаю, радовались они Весне, встречали так весело меня или всё же женщину с мисками еды», — пишет автор поста в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).

Публикация от Александра (@sestra125) Мар 31 2017 в 8:31 PDT

В то же время на ОбьГЭСе с юмором отметили неофициальный День математика. Здесь прошел флешмоб-рекурсия. Рекурсия — это описание объекта внутри самого объекта. Организатор акции Антон Бурмистров пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что это понятие широко распространено в математике.







«На здании центральной районной библиотеки им. Ломоносова (ул. Софийская, 2) была закреплена специальная табличка, на которой было написано об этом событии. Таким образом, образовалась рекурсия — народ празднично открыл табличку, на которой было написано о праздничном открытии этой таблички», — передает паблик «На ОбьГЭСе».







На здании теперь есть табличка с фразой «01 апреля 2017 года здесь состоялось открытие этой памятной доски».



















Новосибирцы любят отмечать различные праздники публично — обзор двух недавних праздников 23 февраля и 8 Марта можно посмотреть на НГС.