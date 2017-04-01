Новосибирск отметил День смеха забавным роликом с красными волками

Скрин видео
Скрин видео

Сегодня, 1 апреля, Новосибирск отмечает День смеха и вместе с этим День математики.


Поздравления с 1 апреля новосибирцы публикуют сегодня в соцсетях. Некоторые из них выкладывают свои фотографии с поздравлениями.

Некоторые рассказывают, как проводят этот День смеха. Например, «Больничные клоуны НОС», которые приходят к детям в больницы, сегодня работали в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

А кто-то выкладывает забавные видео — одно из них было снято недавно в Новосибирском зоопарке.


«С днем смеха , друзья! Совсем забыла, что хотела поделиться с вами моим видео с чудесными Красными волками (нет, это не лисы), а сегодня прям удачно. Они просто прекрасны. Спасибо любимому Новосибирскому Зоопарку за возможность познакомится с этими животными. Не знаю, радовались они Весне, встречали так весело меня или всё же женщину с мисками еды», — пишет автор поста в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены). 

В то же время на ОбьГЭСе с юмором отметили неофициальный День математика. Здесь прошел флешмоб-рекурсия. Рекурсия — это описание объекта внутри самого объекта. Организатор акции Антон Бурмистров пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что это понятие широко распространено в математике.


«На здании центральной районной библиотеки им. Ломоносова (ул. Софийская, 2) была закреплена специальная табличка, на которой было написано об этом событии. Таким образом, образовалась рекурсия — народ празднично открыл табличку, на которой было написано о праздничном открытии этой таблички», — передает паблик «На ОбьГЭСе».


На здании теперь есть табличка с фразой «01 апреля 2017 года здесь состоялось открытие этой памятной доски».


Новосибирск отметил День смеха забавным роликом с красными волками (видео)


Новосибирск отметил День смеха забавным роликом с красными волками (видео)


Новосибирск отметил День смеха забавным роликом с красными волками (видео)


Новосибирцы любят отмечать различные праздники публично — обзор двух недавних праздников 23 февраля и 8 Марта можно посмотреть на НГС.

Елена Громкова
Скрин видео (1), фото instagram.com (2, 3), Матвея Матвеева (4–6)
Видео instagram.com 

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