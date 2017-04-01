УАЗ экстренно затормозил и поехал на одних передних колесах

УАЗ после ДТП

1 апреля в Новосибирске на ул. Восход заднюю ось УАЗа подкинуло в воздух, после того как он экстренно затормозил ,чтобы избежать ДТП.







Однако УАЗу не удалось уйти от столкновения и он въехал в Chevrolet Lacetti.







«Оба участника двигались со стороны ул. Кирова в сторону Октябрьского моста. В районе дома ул. Восход, 3 "Шевроле" остановилась перед переходом для пропуска пешехода. Водитель УАЗа, ехавший позади, чтобы избежать столкновения предпринял экстренное торможение», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По словам очевидцев, двигавшихся в автомобиле за УАЗом, его задняя ось буквально оторвалась от асфальта. «Очевидцы также сообщили, что все это зрелище было похоже на цирк — сравнили УАЗ с собакой, которая ходит на передних ногах», — добавили в «Автоспасе».







В результате аварии и водитель «Шевроле», и его пассажиры на заднем сиденье получили ушибы, от медицинской помощи все отказались. «Тормозной путь "уазика" составил 8,4 м. После удара заднюю ось сместило вправо на 1,4 м», — добавили в «Автоспасе».







Chevrolet Lacetti







На ул. Восход



