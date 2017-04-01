Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог

На презентации «Шкоды» в автосалоне на Петухова
На презентации «Шкоды» в автосалоне на Петухова

Сегодня, 1 апреля, в Новосибирске прошла официальная презентация автомобиля Skoda Oсtavia, ее новым свойством стал полный привод.


За 2016 год машина стала лидером класса С и далеко задвинула «Тойоту Короллу» и «Форд Фокус». Как сообщили в компании «Альт Парк», официальном дилере Skoda, главным нововведением стали двойные фары головной оптики.


Единую блок-фару разделили на два сегмента и получили фактически 4-фарный автомобиль. Агрессивную оптику еще сильнее подчеркивают полоски светодиодных ходовых огней.


На презентации «Шкоды»
На презентации «Шкоды»


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Впервые в России «Октавия» с кузовом лифтбэк (как седан, но крышка багажника открывается вместе с задним стеклом. — Д.К.) имеет систему полного привода, что вкупе с относительно высоким дорожным просветом может помочь при преодолении препятствий. 


Впервые в России «Октавия» с кузовом лифтбэк имеет систему полного привода
Впервые в России «Октавия» с кузовом лифтбэк имеет систему полного привода


Гамма моторов останется прежней: 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с механической КП или «роботом» DSG. Сохранится и вариант атмосферника 1,6 MPI (110 л.с.) с обычным «автоматом».


Цена на автомобиль немного повысилась — теперь минимальный вариант на механике можно купить за 940 тыс. руб. Минимальный вариант с «автоматом» будет стоить 1,003 млн руб.


Конкурирует «Октавия», как уже говорилось, с «Тойотой Короллой» и «Фордом Фокусом», а также с «КИА Сид».


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Конкуренты «Шкоды Октавии» — «Тойота Королла» и «Форд Фокус», а также «КИА Сид»
Конкуренты «Шкоды Октавии» — «Тойота Королла» и «Форд Фокус», а также «КИА Сид»


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог (фоторепортаж)


Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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