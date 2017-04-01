Новую «Шкоду Октавию» сделали более подходящей для сибирских дорог

На презентации «Шкоды» в автосалоне на Петухова

Сегодня, 1 апреля, в Новосибирске прошла официальная презентация автомобиля Skoda Oсtavia, ее новым свойством стал полный привод.







За 2016 год машина стала лидером класса С и далеко задвинула «Тойоту Короллу» и «Форд Фокус». Как сообщили в компании «Альт Парк», официальном дилере Skoda, главным нововведением стали двойные фары головной оптики.





Единую блок-фару разделили на два сегмента и получили фактически 4-фарный автомобиль. Агрессивную оптику еще сильнее подчеркивают полоски светодиодных ходовых огней.





На презентации «Шкоды»















Впервые в России «Октавия» с кузовом лифтбэк (как седан, но крышка багажника открывается вместе с задним стеклом. — Д.К.) имеет систему полного привода, что вкупе с относительно высоким дорожным просветом может помочь при преодолении препятствий.





Впервые в России «Октавия» с кузовом лифтбэк имеет систему полного привода







Гамма моторов останется прежней: 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с механической КП или «роботом» DSG. Сохранится и вариант атмосферника 1,6 MPI (110 л.с.) с обычным «автоматом».







Цена на автомобиль немного повысилась — теперь минимальный вариант на механике можно купить за 940 тыс. руб. Минимальный вариант с «автоматом» будет стоить 1,003 млн руб.







Конкурирует «Октавия», как уже говорилось, с «Тойотой Короллой» и «Фордом Фокусом», а также с «КИА Сид».

























Конкуренты «Шкоды Октавии» — «Тойота Королла» и «Форд Фокус», а также «КИА Сид»













