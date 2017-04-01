Новосибирская кофейня вывесила провокационную рекламу на Большевистcкой

Это не первая провокационная реклама в Новосибирске
Это не первая провокационная реклама в Новосибирске

В Новосибирске над дорогой на ул. Большевистская появился баннер кофейни Capital of Siberia с лозунгом, который можно прочесть двояко.


На баннере без пробелов написано «пейздеськофе». О таком рекламном ходе кофейня заявила в своем «Инстаграме».


«Выкладывайте фото кофейни с нашим хэштегом #пейздеськофе. Автора лучшего снимка наградим специальным призом», — пишут представители кофейни в соцсети.


Кофейня Capital of Siberia не первая компания, которая использует провокационные способы рекламы. Кроме того, такие способы привлекают к себе интерес антимонопольной службы. Например, в марте 2016 года антимонопольная служба предложила жителям Новосибирской области оценить пристойность рекламы домиков из сосны, обещающую покупателям «сосну в подарок». На баннере была изображена вызывающе одетая девушка, которая обнимала хвойное дерево.


А в марте этого года ФАС придумала наказание авторам скандальной рекламы презервативов, у которой был лозунг «Бери и занимайся». 


Среди последних скандалов, связанных с рекламой, было появление у Бугринского моста бани со слоганом «Освенцим отдыхает». После того, как НГС написал об этом, слоган с сайта исчез.


А одним из самых первых возник скандал вокруг логотипа сети интим-салонов «Казанова». Группа граждан, среди которых был активист Юрия Задоя, возмутилась бугорку в паху у человечка, изображенного на логотипе салонов. Общественники посчитали, что такие вывески нужно убрать, однако УФАС тогда им в иске отказало. Логотип салона не изменился до сих пор.


НГС в середине марта публиковал тест, в котором были собраны реальные и фейковые провокационные рекламные слоганы — читателям предлагалось определить ,что они могли рекламировать.

Елена Громкова
Фото instagram.com/capsib/

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