Восемь десятков автомобилей сгорели в Новосибирской области за 2017 год
Новосибирские спасатели подвели итоги первых трех месяцев 2017 года и посчитали, сколько машин сгорело в регионе за это время.
«Самой распространенной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке двигателя», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Всего за 3 месяца в регионе сгорело 85 автомобилей, за март — 17. Судя по сводке МЧС, три пожара сразу произошли 31 марта в Новосибирске в Заельцовском, Ленинском и Октябрьском районах.
«31 марта в Заельцовском районе на Красном проспекте пожар произошел в "Ниссане". Причина этого пожара еще устанавливается, но судя по тому, что в результате сгорела электропроводка и поврежден подкрылок, причина будет тоже электротехническая», — привели пример в пресс-службе.
Про другой мартовский пожар НГС рассказывал 7-го числа — тогда в Новосибирске Toyota Caldina загорелась посреди дороги на ОбьГЭСе — справиться с пожаром водителю помогли очевидцы.
Елена Громкова
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО