«Тойота» улетела в кювет после смертельного столкновения с такси на трассе

Renault Fluence
Renault Fluence

Утром 1 апреля на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий две легковые машины попали в смертельное ДТП.


«По предварительным данным, сегодня в 7.20 на 105-м км автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей — Renault Fluence и Toyota Carina», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Судя по кадрам, которые в редакцию НГС прислали очевидцы, «Тойота» после аварии оказалась в кювете, а «Рено» остался на дороге, у него была сильно повреждена передняя часть. У «Рено» на крыше был знак такси.


На месте погибла пассажирка «Тойоты». В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что число пострадавших и личности устанавливаются.


Toyota Carina
Toyota Carina


Среди недавних аварий, которые случились на трассах, было ДТП на Чуйском тракте 20 марта — тогда в легковой машине сгорело два человека.

Елена Громкова
Фото очевидцев

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