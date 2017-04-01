В «СИБЭКО» рассказали, зачем «дочке» компании понадобился вертолет Robinson

Robinson R44



Компания АО «СИБЭКО» объяснила, зачем ее дочерняя компания решила взять в аренду вертолет Robinson R44.







«Данная закупочная деятельность дочерних компаний АО "СИБЭКО" является стандартной законной процедурой и не имеет никакого отношения к вопросам тарифообразования», — прокомментировали в пресс-службе «СИБЭКО».







Согласно документам госзакупки, инжиниринговая компания АО «Первая Энергосервисная компания» намерена взять вертолет в аренду по начальной цене в 2,4 млн руб.







ПЭСК оказывает услуги диагностики электротехнического оборудования для энергетических компаний Новосибирской области и соседних регионов.







«В связи с этим стандартной процедурой является формирование коммерческого предложения и определение соответствующей стоимости данных работ на рынке. В 2017 году АО "ПЭСК" по доходному договору с АО "РЭС" планирует проведение тепловизионной диагностики воздушных линий электропередачи напряжением 110–220 кВ. Данная съемка сможет показать места дефектов ЛЭП и оценить общее состояние сетевого хозяйства на территории Новосибирской области протяженностью более 1000 км.





Исследование инженерных сетей проводится с помощью специализированного инфракрасного оборудование весом до 40 кг, для воздушной перевозки которого необходим вертолет.





Тепловизионные обследования ЛЭП энергетики проводят ежегодно, так как этот метод показывает высокую эффективность и позволяет в сжатые сроки оценить состояние инженерных систем и оборудования без прерывания их рабочего цикла», — рассказали в «СИБЭКО».