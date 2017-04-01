В Новосибирской области начался весенний призыв

Сегодня, 1 апреля, в Новосибирской области началась весенняя призывная компания.







Постановление о призыве в регионе подписал губернатор Владимир Городецкий, он же возглавил призывную комиссию.







«В основной состав комиссии, помимо губернатора Владимира Городецкого, вошли представители областных исполнительных органов государственной власти, ФКУ "Военный комиссариат Новосибирской области", ГУ МВД России по Новосибирской области и учреждений здравоохранения региона», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.







Указ о призыве в России подписал президент РФ Владимир Путин. Призыв почти во всех регионах будет идти с 1 апреля по 15 июля. Исключения из-за погодных условий, по информации ТАСС, сделали для Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также для Чукотского автономного округа и Якутии.







В прошедший осенний призыв в армию отправились чуть более 2500 новосибирцев.