В Новосибирской области начался весенний призыв

В Новосибирской области начался весенний призыв

Сегодня, 1 апреля, в Новосибирской области началась весенняя призывная компания.


Постановление о призыве в регионе подписал губернатор Владимир Городецкий, он же возглавил призывную комиссию.


«В основной состав комиссии, помимо губернатора Владимира Городецкого, вошли представители областных исполнительных органов государственной власти, ФКУ "Военный комиссариат Новосибирской области", ГУ МВД России по Новосибирской области и учреждений здравоохранения региона», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.


Указ о призыве в России подписал президент РФ Владимир Путин. Призыв почти во всех регионах будет идти с 1 апреля по 15 июля. Исключения из-за погодных условий, по информации ТАСС, сделали для Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также для Чукотского автономного округа и Якутии.


В прошедший осенний призыв в армию отправились чуть более 2500 новосибирцев.

Елена Громкова
Фото depositphotos.com

Прочтений: 1660
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено