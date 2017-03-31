Названа дата возвращения в Новосибирск тепла до +13

Первые одуванчики уже расцвели в Новосибирске
Первые одуванчики уже расцвели в Новосибирске

Новосибирские синоптики дали прогноз на первую декаду апреля — в целом температура будет около и выше нормы на 1–2 градуса.


«В ближайшие дни, начиная со 2 апреля, ждем прохождение по региону холодного атмосферного фронта после серии циклонов и обильных осадков с ветрами. Понижение температуры на 3–5 апреля — мы ожидаем ночью до –7…–12 градусов, местами до –17 градусов. Днем будет около 0», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


После 6 апреля, по его словам, произойдет возвращение более типичных весенних температур. «Столбик термометра вновь поднимется до +3…+8, местами до +13 градусов. Ночью будет от –4 до +1 градуса», — отметил синоптик.


Что касается осадков, то они, согласно прогнозу, ожидаются в большинстве дней декады. Самые сильные — в начале и в конце, а с 3 по 5 апреля они, вероятно, будут слабыми.


По долгосрочному прогнозу, который дали новосибирские синоптики, нас ждет теплое и дождливое лето, но ему будет предшествовать прохладный май.

Анна Наумцева
Фото Елены Фугенфировой

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