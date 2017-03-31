ОМОН увез 80 человек с «Левобережного» рынка

Новосибирская полиция рассказала об итогах рейда, который прошел вчера в Кировском районе, на территории торгового города «Левобережный».







Рейд был направлен на выявление трудовых мигрантов, работающих незаконно. В результате проверили порядка 250 иностранцев, 80 увезли с рынка в полицию.







«На 18 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Им вменяются нарушение правил въезда и режима пребывания в России, незаконная трудовая деятельность и предоставление ложных сведений о постановке на миграционный учет», — перечислили в ГУ МВД России по НСО.







Очевидцы сообщили о начале рейда вчера в первой половине дня. «ОМОН прибыл на "Левобережный" рынок в 9:40, их было очень много — человек 50 в сопровождении полиции», — описал ситуацию свидетель происходящего в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети.