ОМОН увез 80 человек с «Левобережного» рынка

ОМОН увез 80 человек с «Левобережного» рынка

Новосибирская полиция рассказала об итогах рейда, который прошел вчера в Кировском районе, на территории торгового города «Левобережный».


Рейд был направлен на выявление трудовых мигрантов, работающих незаконно. В результате проверили порядка 250 иностранцев, 80 увезли с рынка в полицию.


«На 18 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Им вменяются нарушение правил въезда и режима пребывания в России, незаконная трудовая деятельность и предоставление ложных сведений о постановке на миграционный учет», — перечислили в ГУ МВД России по НСО. 


Очевидцы сообщили о начале рейда вчера в первой половине дня. «ОМОН прибыл на "Левобережный" рынок в 9:40, их было очень много — человек 50 в сопровождении полиции», — описал ситуацию свидетель происходящего в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети. 

Анна Наумцева
Фото Виктора Толочко (РИА Новости)

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