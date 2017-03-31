«Дочке» компании «СИБЭКО» понадобился вертолет Robinson

Robinson R44



«Первая Энергосервисная компания» (по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит АО «СИБЭКО») ищет вертолет Robinson R44 с экипажем и вертолетной площадкой для облета воздушных линий электропередачи в июне-июле 2017 года.







Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно документам, вертолет компания возьмет в аренду, начальная (максимальная) цена договора — 2,4 млн руб.







«Аренда вертолета с экипажем для облета воздушных линий электропередачи напряжением 110–220 кВ. Вертолет Robinson R44 или аналог. Наличие на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения договора аэродрома (вертолетной площадки), находящейся в черте города Новосибирск, либо не далее 50 км за пределами Новосибирска. Срок — июнь-июль 2017 года», — перечисляются на сайте госзакупок условия для будущего арендодателя.







По данным Википедии, Robinson R44 — легкий многоцелевой коммерческий вертолет, способный вместить четверых. Его максимальная скорость — 240 км/ч.





В конце января губернатор рассказал, что создает новый орган для контроля за тратами коммунальщиков, в том числе АО «СИБЭКО». Это обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, которые будут повышены в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года.