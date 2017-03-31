Москвичи согласились давать советы по развитию транспорта в Новосибирске за 19 миллионов

Москвичи займутся разработкой программы транспортной инфраструктуры Новосибирска

Московский градостроительный институт «Гипрогор» победил в открытом конкурсе на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска.







Результаты открытого конкурса были объявлены на сайте госзакупок в пятницу, 31 марта. Победителем открытого конкурса, объявленного департаментом транспорта мэрии Новосибирска, стала московская компания — ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор"», которое предложило выполнить работы за 18,95 млн руб.







Согласно документам конкурса, программа должна обеспечивать безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания, доступность транспортной инфраструктуры для населения, должна быть сбалансирована с градостроительной деятельностью. Одно из условий программы — создание условий для пешеходного и велосипедного движения.







Разрабатываться она будет на основе характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры, а также с учетом решений схемы территориального планирования Новосибирской области и утвержденных проектов планировки территорий в городе.







Как указано в документации конкурса, победитель должен разработать ежегодные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Новосибирска на 5-летний период — до 2022 года, и общие рекомендации по развитию отрасли до 2030 года.







По информации «СПАРК-Интерфакс», компания «Гипрогор» зарегистрирована в Москве, основной вид деятельности — в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. «Гипрогор» принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).





«Гипрогор», по данным сайта компании, занимался комплексным проектированием городов с 1930-х годов для Мурманска, Сыктывкара и других городов Севера, а также разработал проекты планировки ряда столиц союзных республик — Минска, Баку, Еревана, крупных областных центров — Горького (сейчас Нижний Новгород), Свердловска (Екатеринбург), Калинина (Тверь), Ярославля и Новосибирска. После Великой Отечественной войны «Гипрогор» занимался проектами возрождения Сталинграда (сейчас — Волгоград), Орла, Брянска, Краснодара, Калининграда. Среди крупных проектов последних лет — градостроительная документация для Сочи накануне Олимпиады-2014 и Владивостока перед саммитом АТЭС в 2012 году.





Власти уже не в первый раз заказывают разработчика программы развития транспортной инфраструктуры города. В 2014 году комплексную транспортную модель Новосибирска разработали в СГУПС. На это потребовалось 16,6 млн руб. Эксперты университета исследовали интенсивность, плотность и скорость потоков транспорта, места зарождения и поглощения этих потоков, проанализировали, какие участки города испытывают «транспортную дискриминацию», т.е. загружены больше всего.