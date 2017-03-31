Предупреждение МЧС: отключения света и всплеск ДТП на выходных

На ул. Блюхера ветром сдуло остановку
На ул. Блюхера ветром сдуло остановку


Новосибирские спасатели попросили горожан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти 1 и 2 апреля из-за резкого похолодания и сильного ветра.


«В ближайшие два дня регион будет находиться во власти непогоды. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП. Надо быть готовым, что в любой момент в вашем доме может произойти отключение электроэнергии. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар», — говорится в сообщении ГУ МЧС по НСО.


Если нет экстренной необходимости, новосибирцев просят не выходить из дома, закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко, а также убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.


Сильный ветер поднялся в Новосибирске сегодня ночью. От него пострадали деревья, остановки и даже крыши домов.

Анна Наумцева
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