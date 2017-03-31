Новосибирские водители массово припарковались на «газоне Миши Алояна»


Парковка на тротуаре
Парковка на тротуаре

Новосибирские водители массово припарковались на месте газона возле дома № 35 по ул. Советской — там, где ранее был замечен BMW боксера Миши Алояна.


Несколько машин, припарковавшихся на газоне и тротуаре возле этого дома, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил днем 31 марта.


Новосибирские водители облюбовали не только тротуар, но и газон
Новосибирские водители облюбовали не только тротуар, но и газон


На газоне припарковались больше десятка машин
На газоне припарковались больше десятка машин


Массовая стоянка на газоне
Массовая стоянка на газоне


Ранее, в сентябре 2016 года, прохожих возмутил припаркованный примерно на этом же месте BMW X4, принадлежащий олимпийскому призеру, боксеру Мише Алояну. Эту машину спортсмен получил за серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.


Так паркуется Миша Алоян
Так паркуется Миша Алоян


Фото белого BMW вызвало негодование горожан в соцсетях. Как пояснял тогда сам Миша Алоян, стоянку в этом месте ему разрешил парковщик, к тому же, по его наблюдению, «так все паркуются». А в городской ГИБДД отмечали, что штраф за стоянку на тротуаре составляет 3 тыс. руб.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1–4), читателя НГС (5)

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