Модельеры и депутаты выбрали в Новосибирске самых красивых мальчиков
12-летний Эльмир Кахраманов и 5-летний Никита Старостин стали победителями конкурса «Юный мистер Сибири-2017», финал которого прошел в Новосибирске 30 марта.
«20 конкурсантов от 5 до 12 лет готовились к этому почти целый месяц. Они прошли испытания камерой в самых нетипичных местах. Были фотосессии на скалодроме, экскурсии в пожарной части, множество тренировок и многое другое. А затем юные красавцы демонстрировали свои таланты в творческих номерах, приветственном выходе, танцевальной постановке "Джеймс Бонд" и дефиле», — рассказала соорганизатор конкурса Надежда Гарнышева.
Среди жюри были представители сферы моды — директор детского модельного агентства «Fashion Kids» Анна Кунгурцева, дизайнер Вера Шашерина, постановщик дефиле Ксения Звонкович, а также депутат Законодательного собрания НСО и олимпийский чемпион Евгений Подгорный, депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков и др.
В результате на конкурсе выбрали 2 мистеров и вице-мистера в категориях kids от 5 до 8 и junior от 9 до 12 лет. Юным мистером Сибири junior стал Эльмир Кахраманов, юным мистером Сибири kids — Никита Старостин. Юным вице-мистером Сибири стал Владислав Маисурадзе.
Надежда Гарнышева подчеркнула, что Эльмир Кахраманов не занимается модельным бизнесом, а Никита Старостин в модельном бизнесе новичок. Оба мальчика получили ценные подарки, в том числе сертификаты на гироскутеры и настольные игры.
В Новосибирске живут не только юные красавцы, но и юные красавицы. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о 10-летней Дарье Крейс, которая заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Юная российская красавица» среди своей возрастной категории 8–10 лет.
Анна Наумцева
Фото предоставлены Надеждой Гарнышевой