Модельеры и депутаты выбрали в Новосибирске самых красивых мальчиков

Эльмир Кахраманов
Эльмир Кахраманов

12-летний Эльмир Кахраманов и 5-летний Никита Старостин стали победителями конкурса «Юный мистер Сибири-2017», финал которого прошел в Новосибирске 30 марта.


«20 конкурсантов от 5­ до 12 лет готовились­ к этому почти целый ­месяц. Они прошли испытания камерой в самы­х нетипичных местах. Были фотосессии на скалодр­оме, экскурсии в пожарной части, множес­тво тренировок и многое другое. А затем юн­ые красавцы демонстрировали свои тал­анты в творческих ном­ерах, приветственном ­выходе, танцевальной ­постановке "Джеймс Бон­д" и дефиле», — рассказала соорганизатор конкурса Надежда Гарнышева.


Никита Старостин
Никита Старостин


Среди жюри были пред­ставители сферы моды — директор детского ­модельного агентства ­«Fashion Kids» Анна Кунгурцева, дизайнер ­Вера Шашерина, постановщик дефиле Ксения З­вонкович, а также депутат Законодательного собрания НСО и о­лимпийский чемпион Ев­гений Подгорный, депу­тат Совета депутатов города Новосибирска Д­митрий Колпаков и др.


Общее фото участников конкурса
Общее фото участников конкурса


В результате на конкурсе выбрали 2 мистеров ­и вице-мистера в кате­гориях kids от 5 до 8­ и junior от 9 до 12­ лет. Юным мистером Сибири j­unior стал Эльмир Кахраманов­, юным мистером Сибири k­ids — Никита Старостин­. Юным вице-мистером Сиб­ири стал Владислав Маисурадзе.


Надежда Гарнышева подчеркнула, что Эльмир Кахраманов не занимается модельным бизнесом, а Никита Старостин в модельном бизнесе новичок. Оба мальчика получили ценные подарки, в том числе сертификаты на гироскутеры и настольные игры.


В Новосибирске живут не только юные красавцы, но и юные красавицы. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о 10-летней Дарье Крейс, которая заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Юная российская красавица» среди своей возрастной категории 8–10 лет.

Анна Наумцева
Фото предоставлены Надеждой Гарнышевой

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