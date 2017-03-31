Новосибирцы снова начали раскупать новые машины

Аналитики заметили, что в Новосибирской области выросли продажи новых легковых автомобилей.


Жители Новосибирской области стали чаще покупать новые машины, в отличие от других россиян
Жители Новосибирской области стали чаще покупать новые машины, в отличие от других россиян

В январе-феврале 2017 года жители Новосибирской области купили 1,7 тыс. новых легковых машин — на 8,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Тогда объем рынка составлял 1,6 тыс. автомобилей, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».


По количеству купленных машин Новосибирская область занимает 24-е место в России. На долю региона приходится 1 % всех проданных в стране новых автомобилей.


Лидирующую позицию в рейтинге занимает Москва с 15,7 % купленных машин. Также в тройке лидеров — Московская область и Санкт-Петербург с показателями 8,6 и 6,7 % соответственно.


В целом за первые два месяца 2017 года россияне купили 160,5 тыс. новых машин. По сравнению с январем-февралем прошлого года продажи просели на 4,8 %.


Ранее аналитики подсчитали, что на покупку легкового автомобиля без кредита новосибирцу со средней зарплатой придется копить деньги 45 месяцев.

Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой

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