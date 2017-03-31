Мэрия нашла виновников превращения остановки в зловонную свалку

Остановка «Планетарий»
Остановка «Планетарий»

Мэрия Новосибирска рассказала, что кучи мусора и вонь на остановке «Планетарий» — это результат низкой культуры работников общественного транспорта.


«Уборка конечной остановки проводится два раза в день мобильной бригадой. Мусор на конечных остановках — результат низкой культуры водителей и кондукторов общественного транспорта, которые позволяют себе выбрасывать мусор из окон автобусов, а не в контейнеры, которые там установлены. Управлением пассажирских перевозок мэрии дано указание перевозчикам различных форм собственности о проведении внеочередных инструктажей с водительским составом предприятий для исключения подобных нарушений», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Октябрьского района.


Остановка «Ключ-Камышенское плато»
Остановка «Ключ-Камышенское плато»


Жалоба на вонь от испражнений и мусор на остановках «Планетарий» и «Ключ-Камышенское плато» поступила от жителей 29 марта. Активисты общественной организации «Гражданский патруль» направили жалобу в мэрию. Она касалась остановки «Планетарий», но, как отметили активисты, в дальнейшем они будут настаивать на проверке и других остановок.

Анна Наумцева
Фото Ивана Жука (1), Лидии Балачий (2)

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